Tlaquepaque instalará contenedores en colonias sin agua

A falta de agua en las tuberías y de la poca capacidad de las pipas del SIAPA para atender la demanda de las colonias que se quedaron sin el líquido, el Ayuntamiento de Tlaquepaque comenzará a instalar desde la próxima semana contenedores para que los ciudadanos puedan disponer de ella, informó Óscar Sánchez, coordinador de Servicios Públicos Municipales.

"Estamos próximos a adquirir diez cisternas de diez mil litros que vamos a dejar en ciertas zonas en donde está la mayor afectación para que los vecinos se puedan despachar en lo que se regule el servicio de agua. El martes, miércoles se instalarán las primeras cinco y las otras cinco las conseguiríamos la semana que viene".

Vecinos de la colonia Centro de Tlaquepaque, principalmente entre las calles 16 de Septiembre, Tateposco, Glendale, Río Seco y aledañas, señalaron que llevan más de un mes sin agua y muchos sin acceso ni siquiera a pipas, pues el SIAPA no se las envía porque no están en las colonias de tandeos o porque no caben los camiones o porque no tienen tinacos.

"Estamos apoyando al SIAPA, este problema es algo que no habíamos vivido, nosotros le entramos con diez pipas, nueve del Departamento de Pipas y una de Parques y Jardines estamos atendiendo para apoyar a estas colonias".

Si el SIAPA no atiende los reportes de suministro, los tlaquepaquenses pueden pedir pipas al Ayuntamiento a los teléfonos 33 3838 7781 y al 33 3838 0220. "Estamos enviando casi al día, (…) con mucho gusto atendemos peticiones".