Tlaquepaque cambia de comisario

Mario Silva Orozco asumirá el cargo en sustitución de Marco Antonio Castañeda Águila; también hay cambios en la Dirección Operativa

Por: El Informador

Mario Silva Orozco. Nuevo comisario de San Pedro Tlaquepaque. ESPECIAL

El Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque informó que Mario Silva Orozco asumirá el cargo de comisario, en sustitución de Marco Antonio Castañeda Águila, quien presentó su renuncia por motivos personales. La transición se hará efectiva a partir del 1 de octubre.

Silva Orozco se desempeñaba hasta ahora como tercero al mando dentro de la corporación y su nombramiento busca asegurar la continuidad en las operaciones de seguridad, fortalecer el liderazgo y garantizar la atención inmediata a la ciudadanía.

Además del cambio en la Comisaría, el Gobierno municipal anunció el relevo del director operativo, Juan Carlos Romo Dávalos, quien será sustituido por el comandante Saúl Barajas, aunque en este caso no se precisaron las razones del cambio.

Estos ajustes ocurren en un contexto donde Tlaquepaque, junto con Tlajomulco, fue incluido recientemente en la lista de municipios prioritarios en materia de seguridad por parte del Gobierno Federal. La medida busca implementar estrategias de coordinación entre los tres niveles de gobierno para disminuir la incidencia delictiva en la región.

