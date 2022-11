Son al menos dos kilómetros los que faltan por intervenir en el Camino Real a Agua Amarilla para completar la vía que une las avenidas Jesús Michel González y Adolf B. Horn, en el municipio de Tlaquepaque.

Peatones, ciclistas y automovilistas circulan diariamente por esta vía, que de Jesús Michel a los campos de futbol, se encuentra pavimentada, pero de ahí hasta Adolf B. Horn es solo tierra y restos de lo que intentó ser un empedrado.

Vecinos y trabajadores de la zona han pedido urgentemente que esta zona sea concluida para poder transitar seguros, pues en la noche, dijeron, está solo y oscuro, y debido a las polvaderas que se levantan, peatones y ciclistas quedan en riesgo.

Tal es el caso de Juan Ramón Hernández, que toma esta vía todas las noches y todas las mañanas para ir a su trabajo y regresar en su bicicleta, sin embargo, debido a la falta de iluminación y al polvo ha sido alcanzado por los vehículos.

Debido a la falta de iluminación y al polvo, Juan Ramón Hernández ha sido alcanzado por los vehículos. EL INFORMADOR / A. Navarro

“Está muy feo, sí se descontrola uno. Los carros casi no me ven en la noche y se me pegan mucho, hace poquito un carro me aventó, me dobló el rin y la mano se me fracturó. Sería bueno que vengan y completen el camino, porque además se ve muy feo”, dijo el hombre, quien labora como guardia de seguridad en una empresa cercana.

Eduardo Rodríguez es vecino de Villa Fontana y corta camino por Camino Real a Agua Amarilla para llegar a la zona de La Calerilla caminando.

Para él, el camino es inseguro, y considera que además de pavimentar hace falta banqueta y luz para que las personas puedan transitar más seguras sin ponerse en riesgo ante el paso de los carros. “Aquí es una zona industrial y hay muchos trabajadores y trabajadoras, entonces sí se necesita todo esto”, dijo.

Eduardo Rodríguez es vecino de Villa Fontana y corta camino por Camino Real a Agua Amarilla para llegar a la zona de La Calerilla caminando. EL INFORMADOR / A. Navarro

Por último se encontró Mauricio Meza, vecino de Toluquilla, quien refirió, completar este tramo haría que los automovilistas ahorren entre 20 minutos y media hora para no quedarse atorados en el tráfico sobre la avenida Jesús Michel González, pues es la única salida de colonias como Toluquilla, Altus Bosques y Paseos del Prado, entre otras para ir hacia el Periférico u 8 de Julio.

“Se ocupa pavimentar porque está muy mal, transito mucho de noche por aquí y está muy oscuro, además si uno se va caminando hay mucho polvo y llega uno muy sucio a donde uno vaya. Ojalá que las autoridades se comprometan a arreglarlo y lo cumplan, que no quede en una promesa más”, finalizó el hombre.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque y el gobierno del Estado se comprometieron a comenzar en enero próximo las obras para terminar el Camino Real a Agua Amarilla, en busca de unir las vialidades mencionadas y desahogar el tráfico.

Según ha mencionado la alcaldesa, Citlalli Amaya, ya existe un proyecto ejecutivo de obra, la cual tendrá un costo aproximado de 12 millones de pesos, de los cuales también tendrá colaboración el Gobierno del Estado.

GC