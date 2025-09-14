La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó las ceremonias del Grito de Independencia en las comunidades de Las Juntas, La Ladrillera y Santa María Tequepexpan.

Con ello refrendó su compromiso de acercar las festividades patrias a todos los rincones del municipio.

“Todo Tlaquepaque vale, por eso acudiré a las delegaciones y agencias municipales que se vestirán de fiesta, para que las familias disfruten de pirotecnia y juegos mecánicos”, expresó la alcaldesa.

La agenda contempla ceremonias en las nueve delegaciones y tres agencias municipales durante este mes patrio, Santa Anita y San Sebastianito este domingo 14, Tateposco y San Pedrito el 15 de septiembre, Loma Bonita, La Calerilla y López Cotilla, el 19 de septiembre.

El próximo 20 de septiembre, Laura Imelda dará por primera vez el Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal, en un ambiente en el que habrá una verbena popular, con espectáculo de pirotecnia y la presentación artística de Lupillo Rivera.

Los festejos culminarán el 27 de septiembre en Toluquilla y San Martín de las Flores.

