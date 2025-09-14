Domingo, 14 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Cierres viales y actividades que habrá en Tonalá por Grito de Independencia

El presidente municipal Sergio Chávez encabezará el festejo por los 215 años de la Independencia de México desde la Plaza Cihualpilli

Por: El Informador

De acuerdo con la información compartida por autoridades tonaltecas, los cierres a la circulación se realizarán en vialidades aledañas a la Presidencia Municipal. ESPECIAL/Gobierno de Tonalá

De acuerdo con la información compartida por autoridades tonaltecas, los cierres a la circulación se realizarán en vialidades aledañas a la Presidencia Municipal. ESPECIAL/Gobierno de Tonalá

La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá dio a conocer los cierres viales que habrá en el municipio el lunes 15 de septiembre con motivo de la celebración del tradicional Grito de Independencia.

El día de mañana, el presidente municipal Sergio Chávez encabezará el festejo por los 215 años de la Independencia de México desde la Plaza Cihualpilli.

Te puede interesar: Paquetazo 3×1: Estos propietarios tienen hasta el 30 de septiembre para cambiar placas

En ese lugar, a partir de las 17:00 horas, se podrá gozar de un programa musical en donde destaca la participación de Chuyin Barajas. De acuerdo con el Gobierno municipal, estos son los horarios y los artistas que se presentarán:

  • César El Gavilán - 5:00 pm
  • Show de Pequeños que Transforman - 5:30 pm
  • Inconformes del Norte - 6:00 pm
  • Norteño Banda Hechos en Jalisco - 6:45 pm
  • Banda Tonalá - 7:30 pm
  • Serreño Esencia Fina - 8:15 pm
  • Banda los Coyulitos - 9:00 pm
  • Coronación de las Reynas - 10:15 pm
  • Grito de Independencia - 10:30 pm
  • Chuyin Barajas - 11:00 pm
 ESPECIAL
ESPECIAL

¿Cuáles serán los cierres viales?

De acuerdo con la información compartida por autoridades tonaltecas, los cierres a la circulación se realizarán en vialidades aledañas a la Presidencia Municipal:

  • Fco. I Madero
  • B. Juárez
  • Cda. Hidalgo
  • Pino Suárez
  • Pedro Moreno

Revisa: ¿Qué tan probable es que llueva este domingo en Guadalajara?

Recomendaciones para acudir al festejo por el Grito de Independencia

La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá emitió una serie de recomendaciones para las personas que planean asistir al Grito de Independencia en el municipio:

  • Llega a tiempo y evita aglomeraciones
  • Usa ropa cómoda
  • Coloca una identificación a las niñas, niños y personas adultas mayores
  • Evita el consumo de bebidas embriagantes
  • Si un artículo pirotécnico cae al suelo, no lo toques
  • Estaciona y cierra debidamente tu vehículo
  • No cargues objetos de valor
  • Respeta la sana convivencia

Lee también: ¿Qué se sabe del festejo por el Grito de Independencia en Guadalajara?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones