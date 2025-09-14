La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá dio a conocer los cierres viales que habrá en el municipio el lunes 15 de septiembre con motivo de la celebración del tradicional Grito de Independencia.El día de mañana, el presidente municipal Sergio Chávez encabezará el festejo por los 215 años de la Independencia de México desde la Plaza Cihualpilli.En ese lugar, a partir de las 17:00 horas, se podrá gozar de un programa musical en donde destaca la participación de Chuyin Barajas. De acuerdo con el Gobierno municipal, estos son los horarios y los artistas que se presentarán: De acuerdo con la información compartida por autoridades tonaltecas, los cierres a la circulación se realizarán en vialidades aledañas a la Presidencia Municipal: La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá emitió una serie de recomendaciones para las personas que planean asistir al Grito de Independencia en el municipio:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB