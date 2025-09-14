La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá dio a conocer los cierres viales que habrá en el municipio el lunes 15 de septiembre con motivo de la celebración del tradicional Grito de Independencia.

El día de mañana, el presidente municipal Sergio Chávez encabezará el festejo por los 215 años de la Independencia de México desde la Plaza Cihualpilli.

En ese lugar, a partir de las 17:00 horas, se podrá gozar de un programa musical en donde destaca la participación de Chuyin Barajas. De acuerdo con el Gobierno municipal, estos son los horarios y los artistas que se presentarán:

César El Gavilán - 5:00 pm

Show de Pequeños que Transforman - 5:30 pm

Inconformes del Norte - 6:00 pm

Norteño Banda Hechos en Jalisco - 6:45 pm

Banda Tonalá - 7:30 pm

Serreño Esencia Fina - 8:15 pm

Banda los Coyulitos - 9:00 pm

Coronación de las Reynas - 10:15 pm

Grito de Independencia - 10:30 pm

Chuyin Barajas - 11:00 pm

¿Cuáles serán los cierres viales?

De acuerdo con la información compartida por autoridades tonaltecas, los cierres a la circulación se realizarán en vialidades aledañas a la Presidencia Municipal:

Fco. I Madero

B. Juárez

Cda. Hidalgo

Pino Suárez

Pedro Moreno

Recomendaciones para acudir al festejo por el Grito de Independencia

La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá emitió una serie de recomendaciones para las personas que planean asistir al Grito de Independencia en el municipio:

Llega a tiempo y evita aglomeraciones

Usa ropa cómoda

Coloca una identificación a las niñas, niños y personas adultas mayores

Evita el consumo de bebidas embriagantes

Si un artículo pirotécnico cae al suelo, no lo toques

Estaciona y cierra debidamente tu vehículo

No cargues objetos de valor

Respeta la sana convivencia

