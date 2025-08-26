Este martes, la Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre la detención, a cargo de oficiales de la Policía Estatal Preventiva, de dos sujetos señalados por la portación de un arma de fuego en calles de la colonia El Cerrito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Durante su recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Ejote y Licenciado Salvador Orozco Loreto, los uniformados estatales observaron a dos hombres que al notar su presencia adoptaron una actitud evasiva, por lo que se aproximaron a ellos.

Los sujetos, al ver esto, comenzaron a correr, pero los elementos fueron tras ellos logrando asegurarlos algunos metros más adelante.

Luego de una revisión conforme a protocolo, a uno se le localizó en una mochila un arma de fuego calibre .38, así como un cargador abastecido con tres cartuchos útiles calibre 9 mm. En tanto, al otro sujeto, también en una mochila tipo táctica, se le aseguró una bolsa transparente resellable, cuyo contenido eran gránulos cristalinos, aparentemente droga sintética, tres "grameras" y una pipa de cristal.

Los sujetos fueron identificados como Marco "N", de 32 años, y Gerardo, de 56, quienes por lo anterior fueron remitidos ante el Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal.

De acuerdo con información de Plataforma México, analizada por los elementos de la Secretaría de Seguridad, uno de los presuntos responsables ya había sido aprehendido anteriormente. Se trata de Marco "N", quien había sido detenido el día 23 de marzo de 2014 por Delitos Contra La Salud, obteniendo Libertad con Reservas de Ley, pero nuevamente fue detenido dos días después, el 25 de marzo de 2014, por el delito de Homicidio, situación turnada al Juzgado 7 Penal.

De forma extraoficial, se supo que hermanos e hijos de los señalados también han estado recluidos por delitos como robo de vehículo y robo a persona, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo y daño en las cosas.

MF