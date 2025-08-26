La Fiscalía de Jalisco anunció la detención de una mujer bajo el delito de robo de menores, tras presuntamente haber engañado a su nieto de ocho años y haberlo llevado consigo desde la Colonia Valentín Gómez Farías en Guadalajara hasta Ixtlahuacán del Río, donde fueron encontrados.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto cuando presuntamente Josefina “N” acudió al domicilio del niño y lo convenció de acompañarla bajo el pretexto de que irían a cortarle el cabello. Cuando su familia notó su ausencia interpusieron una denuncia.

Días después, tras labores de búsqueda, ambos fueron localizados el pasado 22 de agosto en buen estado de salud en el Municipio de Ixtlahuacán del Río.

La Policía de Investigación, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Jalisco, desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar a la víctima y detener a la probable responsable.

En la audiencia de control de detención, el Juez de Control declaró legal la detención de la presunta responsable, lo que permitió que el Ministerio Público formulara imputación en contra de Josefina “N”. Será dentro de las próximas 144 horas cuando se defina su situación jurídica, ya que la audiencia se llevará a cabo el próximo 29 de agosto.

Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva justificada, misma que deberá cumplir mientras se resuelve su situación jurídica.

