Invitan a empresas e instituciones de Jalisco a participar en el Premio Nacional de Calidad 2025

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el Instituto para el Fomento a la Calidad (IFC) y el Consejo de la Comunicación (CC) en colaboración con los organismos empresariales del estado, presentaron este martes el Premio Nacional de Calidad (PNC), considerado como la más alta distinción para reconocer la dimensión social de las empresas e instituciones en México.

Los organismos empresariales hicieron una invitación a todas las empresas del estado a inscribirse. La convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre del presente año e invita a participar a empresas e instituciones pequeñas, medianas y grandes, así como a organizaciones privadas, públicas, educativas, de salud y de la sociedad civil, pertenecientes a cualquier sector y región del país.

Las categorías de participación son:

1. Empresas de industria.

2. Empresas de servicios.

3. Instituciones de Salud privadas o públicas.

4. Instituciones Educativas privadas o públicas.

5. Organizaciones no lucrativas.

6. Ecosistema.

La última vez que una empresa de Jalisco recibió el Premio Nacional de Calidad fue en el año 2019, previo a la pausa ocasionada por la crisis sanitaria del Covid19.

Las empresas jaliscienses que han recibido el distintivo del Premio Nacional de Calidad en ediciones anteriores son: Planta La Favorita, Arca Continental (2019), Urrea Tecnología para Vivir el Agua (2016), Hospital Country 2000 (2015), Qual top (2014), Compusoluciones y Asociados (2012), Tequila Sauza (2009), Casa Cuervo (2006), Jaibil Circuit de México (2006), Centro de Retina Médica y Quirúrgica (2001), Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Planta Guadalajara (2001), IBM de México, planta manufactura el Salto, Jalisco (1992), Unidad CRYSEL, grupo CYDSA (1991).

