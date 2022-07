Con el objetivo de evitar fugas de agua en viviendas y comercios, el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició una campaña informativa en la que también se pretende mayor eficiencia en la distribución y descartar daños en el patrimonio de los habitantes.

Una problemática que ha ido en aumento son las fugas de agua, las cuales han provocado daños en la infraestructura de los hogares en el municipio con la aparición de salitre y hasta socavones. Asimismo, el desperdicio de agua ha llegado hasta mil litros en un solo día.

Al respecto, César Efraín Valdés Moreno, Oficial Mayor de Tlajomulco, explicó que las fugas también han provocado que algunas colonias no cuenten con el servicio de agua potable o que el mismo sea intermitente.

"Uno de nuestros problemas son las fugas porque al día de hoy extraemos la cantidad suficiente para todo el municipio, sin embargo hay lugares donde no llega el servicio o tiene que ser de manera intermitente. Estamos seguros de que el problema son las fugas, mientras las fugas persistan no vamos a tener agua para todas las personas. Hoy estamos perdiendo casi el 30 por ciento de lo que estamos extrayendo de nuestras fuentes de abastecimiento”, detalló Valdés Moreno.

Para el suministro de los 727 mil 628 habitantes de Tlajomulco, el municipio dispone de dos fuentes de abastecimiento: una subterránea y otra superficial. Entre ambas se generan 2 mil 300 litros de agua por segundo y esto permitiría dotar de 200 litros a cada persona al día. No obstante, más de 81 mil personas tienen problemas de abastecimiento actualmente.

El Oficial Mayor del municipio, señaló como ejemplo a San Agustín, donde se bombea el agua suficiente para garantizar el abasto y sin embargo una parte se queda sin recibir el servicio.

Esto, según sus palabras, se debe a que aunque extraen el agua necesaria para la cantidad de habitantes, se vuelve insuficiente para llegar a estos lugares debido a las fugas.



"La gente tiene la percepción de que no les llega porque no hay suficiente presión, porque el pozo no está trabajando bien, y la realidad es que el agua ya no es suficiente para llegar a esos lugares, a pesar de que los litros que requerimos para el número de habitantes es la que estamos extrayendo” agregó el funcionario.

Tlajomulco atiende de tres a cuatro fugas de agua al día, tan solo en la vía pública, ocasionadas por la fuerte presión necesaria en las líneas de distribución ante la deficiente infraestructura hidráulica de algunas viviendas.

Para garantizar el abasto de agua en cada uno de los hogares, Tlajomulco ha invertido más de más de mil 300 millones de pesos tan sólo en la potabilización del líquido y por ello, hacen un exhorto a la ciudadanía a la corresponsabilidad social. Evitar las fugas y el desperdicio de agua para que más personas puedan tener acceso a este servicio.

