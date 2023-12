Conformada en 2017, la Unidad de Rescate de Tlajomulco se ha convertido en un referente gracias a su labor en el rescate y liberación de fauna.

Siendo la primera en su tipo a nivel nacional, considerando que se trata de una unidad municipal, hoy ha logrado crear una red de especialistas, veterinarios y biólogos en 70 municipios del Estado, incluyendo, por supuesto, a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Por así decirlo, tenemos grupos de amigos en otros municipios, que con el paso del tiempo hemos estado trabajando en conjunto, porque a veces el rescate tiene que ser rápido, y movernos de un punto a otro, hace que los traslados sean de una hora o dos horas, y ese animal pueda morir. Entonces nos dimos a la tarea de capacitar a cuerpos de emergencia, de seguridad pública, protección civil y ecología de otros municipios, quienes trabajamos en colaboración. Con esto, ahorita ya no es necesario trasladarnos de un municipio a otro por, por ejemplo, una serpiente, sino que a través de nuestros grupos podemos identificar el tipo, la especie, y dependiendo de ello conocer dónde se puede liberar", contó el titular de la unidad, Luis Alberto Cayo.

Tan solo en lo que va de 2023 y hasta el mes de noviembre, esta unidad de rescate logró atender a mil 800 animales, de los cuales mil 422 pudieron ser devueltos a sus principales hábitats o espacios silvestres donde pudieran sobrevivir, como pastizales o humedales. El resto fue llevado a espacios de cautiverio o incluso, tuvo que ser sacrificado debido a lesiones que presentaron y que no eran compatibles con su desarrollo.

"Las especies que más comúnmente nos llegan, por ejemplo, son estacionales. Por ejemplo, tenemos ahorita una época donde ocurre migración de aves que vienen desde Canadá o Estados Unidos, pasan por México y se van a Centroamérica o Sudamérica. Podemos tener una gran incidencia de aves rapaces en temporada de primavera, además, por ejemplo, como las crías de mapaches, o reproducción de los venados. Hoy día tenemos un catálogo de especies que nos han llegado en lo que va del año, que son aproximadamente 170 especies diferentes desde una tarántula hasta aves", detalló.

Esta gran variedad, indicó Cayo Cervantes, se da gracias a la biodiversidad tan grande que se tiene en la Zona Metropolitana de Guadalajara gracias a su ubicación estratégica y privilegiada, entre la Barranca de Huentitán y el Bosque La Primavera, entre otros espacios.

"Hay corredores biológicos que prácticamente crecieron dentro de la ciudad, y los animales se siguen moviendo a través de ellos. Por eso actualmente son entre 10 y 12 reportes al día los que recibimos en la unidad por la presencia de tlacuaches, serpientes, mapaches, coatíes, aguilillas, ranas, sapos, en fin, una diversidad muy grande de ejemplares que están llegando y transitando", contó el titular de la Unidad.

Sin embargo, también se reciben reportes de animales que no son tan comunes, como crías de tigres, jaguares, pavorreales, entre otros, y que de acuerdo con Luis Alberto Cayo muy probablemente se trata de especies que eran tratadas como mascotas o de ornato y que terminaron por escaparse, poniendo en peligro a las personas y otros animales.

"Ahorita una problemática muy grande, pues hay una tendencia a tener animales no convencionales, a comprar animales legalmente o ilegalmente, pero hay que ser muy conscientes de lo que es un ejemplar de fauna silvestre o animal exótico pues esto conlleva una gran responsabilidad. Tener un tigre o tener un león, por ejemplo, pues de cachorro puede ser muy padre, pero cuando crezca va a ser un problema muy grande y muy riesgoso a la ciudadanía. Entonces mi exhorto a todas esas personas que quieran comprar uno, que no lo hagan", instó Cayo Cervantes.

Además, dijo, debido a que en muchas ocasiones no se sabe de dónde proviene el animal por tratarse de una especie exótica, al momento de rescatarlo es imposible determinar dónde puede ser liberado sin que altere el ecosistema y que pueda tener las condiciones para sobrevivir.

"Por ejemplo, si van a sacar a los jaguares de una zona para poderlos vender, ya no vamos a poder regresarlo a un punto porque no se sabe de dónde son, y eso pasa con muchas especies, no sabemos si es del norte de México, del centro, del sur o incluso de Brasil. Entonces ese animal se va a quedar en cautiverio y estamos perdiendo esa reserva genética que debería estar fuera en su hábitat natural", añadió.

Gracias a la labor de esta unidad, que opera 24/7 con especialistas en sus ramos, se logró obtener el Mérito a la Protección Animal 2023 otorgado por el Congreso del Estado.

¿A dónde llamar si requiero apoyo con algún animal silvestre o salvaje?

Si se trata de una emergencia debe llamarse de inmediato al 911, sin embargo, si la situación es manejable puede llamarse al 33 31 38 30 98, donde se tendrá que proporcionar a detalle la situación para conocer cómo proceder.

