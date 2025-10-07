Dicen en los pasillos del Congreso de Jalisco que la aprobación de la reforma judicial, en un madruguete de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene una autora intelectual: la coordinadora del PAN, Claudia Murguía.

Y vaya que es una osadía orquestar la aprobación de un dictamen, con una alianza entre el PAN, el PRI y Morena.

¿Qué dirán los jefes nacionales de estos tres partidos, en particular en el caso de una panista operando para Morena?

Si no les suena: ¿Recuerdan cómo se logró la reforma judicial en el Senado? Con el voto de un senador panista por Veracruz a favor del proyecto de la 4T.



* * *

Nos cuentan que Jalisco se convertirá en un referente para reducir el déficit de médicos. La Red de Hospitales Civiles que se proyecta en el sexenio se convertirá en una especie del “IMSS académico” con clínicas en Guadalajara, Tonalá, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Colotlán y Ocotlán. El modelo promete atención médica y enseñanza de alto nivel. Y de paso, multiplicar los egresados de medicina de mil 500 a 12 mil por cada ciclo escolar.

La idea: que los nuevos galenos se formen y atiendan en sus propias regiones.



* * *



Nos cuentan que en el Gobierno de Jalisco andan muy contentos, luego de que Claudia Sheinbaum presentara su primer informe. Entre aplausos, cifras y abrazos, soltó la joya: “Bajaron los homicidios en el país”. En Jalisco, dijo, la reducción fue del 62% entre los meses de septiembre de 2024 y 2025.

Las cifras son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cada mes emite la incidencia de los 32 estados y los más de dos mil 400 municipios.



* * *



En Tlajomulco están bien aplicados. Resulta que, en un año, la Comisaría Municipal ha recuperado mil 716 vehículos con reporte de robo, gracias a las cámaras, patrullajes y su famoso sistema LPR que todo lo ve.

El detalle es que casi una cuarta parte de esos coches ya estaban de vuelta con sus dueños… pero nadie se molestó en cancelar el reporte. Así que los autos circulan felices con su ficha de “robados” activa, y cuando la Policía los intercepta, viene el drama.

Por eso, el Ayuntamiento lanzó una amable invitación para que la gente termine el trámite. Todo sea por evitar sustos, corajes… y que su propio coche acabe nuevamente en el corralón “por error”.

