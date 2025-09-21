La Fiscalía de Jalisco dio a conocer esta tarde la localización con vida de Francisca Arteaga Mendoza, artista plástica mejor conocida como ‘Frany’, luego de que estuviera desaparecida desde el pasado 27 de agosto, cuando fue sustraída por sujetos armados a bordo de camionetas de una galería de arte en la colonia Revolución, en Guadalajara.

Junto a ella, también fueron localizados con vida los abogados Gustavo Torres Reyes, supuesto dueño de la galería de arte, y Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño. La dependencia informó que se llevaron a cabo 34 operativos de búsqueda en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, así como entrevistas y mesas de trabajo. Sin embargo, no detalló en dónde fueron encontrados las víctimas del ‘levantón’, así como si se encontraban juntos y cuál fue el móvil del rapto.

Asimismo, se confirmó la localización de Abraham Emmanuel Pacheco Partida, de 31 años quien fue localizado ayer por la tarde en Guadalajara. Maestro de inglés de profesión, fue visto por última vez en la colonia Ponciano Arriaga, en Tlaquepaque, el pasado 30 de agosto. Se cree que su desaparición podría estar relacionada con lo ocurrido en la galería de arte de la colonia Revolución, pues ‘Yisus’, como también era conocido, habitó la finca y conoce a Gustavo Torres, pero las autoridades no han referido que existan evidencias que sustenten el vínculo entre las desapariciones. De este caso tampoco se ofrecieron mayores detalles.

Por último, la Fiscalía estatal también confirmó la aparición con vida de Gary Omar Silva González, Héctor Manuel Valdivia Martínez y José Manuel Arredondo Roldán, ‘levantados’ a unas cuadras de la dependencia, desaparecidos el pasado 25 de agosto. Los tres hombres fueron citados a declarar tras el asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer en un taller mecánico. Apenas a unas cuadras de distancia, sujetos armados a bordo de camionetas raptaron a las víctimas.

En este caso, informó la dependencia, se realizaron 48 operativos de búsqueda en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además de entrevistas. Tampoco se ofrecieron mayores detalles sobre su localización, mientras que la Fiscalía indicó que continúan las investigaciones para dar con los responsables.

