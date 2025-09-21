Luego de recibir a representantes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Tlajomulco, el ayuntamiento definió los tres polígonos prioritarios para la recuperación de vivienda que formarán parte del programa piloto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum: Hacienda Santa Fe, Zona Valle (norte y sur), incluyendo Chulavista, y Lomas del Sur.

En estas áreas se habilitarán casas con condiciones de conectividad, transporte, servicios de salud, educación e infraestructura urbana. Tlajomulco será el primer municipio de México en integrarse a ese programa, modelo que podría replicarse en otros municipios de Jalisco y del país.

El objetivo es recuperar mil hogares antes de que concluya el año, de un universo de ocho mil 500 que el Infonavit tiene en su propiedad.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas del municipio, René Caro Gómez, destacó que se alcanzaron acuerdos con los representantes del Instituto en materia administrativa y en la definición de polígonos estratégicos. Además, se reconoció que Tlajomulco está atendiendo de manera decisiva el abandono de vivienda.

“No solo tenemos la capacidad técnica y el interés para generar un plan de recuperación de vivienda, sino que ese plan lo estamos soportando con acciones concretas y con mucho presupuesto. Ustedes saben que entre infraestructura, obra pública e infraestructura hidráulica este año estamos invirtiendo más de tres mil millones de pesos. Para ellos fue muy sorprendente, porque conocen la realidad de muchos municipios en el país con el mismo problema de abandono de viviendas. Nos dijeron con claridad que Tlajomulco es el municipio que atiende con mayor decisión este tema en todo México, e incluso nos propusieron convertirnos en el proyecto piloto a replicar en todo el país”, señaló.

También se contempla en fortalecimiento del entorno urbano y social de los polígonos a intervenir, como la construcción del primer Bosque Urbano de Tlajomulco, la nueva Cruz Verde en Chulavista, la rehabilitación de clústeres en Valle y Santa Fe, la ampliación de infraestructura hidráulica y la conectividad con la Línea 4 del Tren Ligero.

“El acuerdo que propuso el presidente Gerardo Quirino fue justamente abrir una ventanilla de trámites específica para este tema con Infonavit. Será una ventanilla única que permita agilizar trámites para rehabilitación, escrituración y comercialización de viviendas, en fin, todos los trámites municipales que requiera el Instituto para concretar este esfuerzo”, detalló el funcionario.

MF