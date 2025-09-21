Domingo, 21 de Septiembre 2025

Localizan con vida a tres personas privadas de su libertad

De acuerdo con las publicaciones, las fichas de búsqueda aparecen marcadas con la leyenda “Localizado”

Por: Jorge Velazco

"Localizado con vida, gracias a Dios Gary ya está con nosotros", dice una publicación.

Esta mañana se reportó la localización con vida de tres personas desaparecidas se trata de Gary Omar Silva González, Héctor Manuel Valdivia Martínez y José Manuel Arredondo Roldán 

En las cuentas de Facebook Nos falta Gary Silva y Te buscamos Héctor confirmaron los familiares confirmaron que ya los encontraron con vida. 

“Localizado con vida, gracias a Dios Gary ya está con nosotros. Bendita toda la gente que nos ayudó a compartir su información hasta localizarlo, mil gracias infinitas”, dice la página. 

De acuerdo con la publicación la ficha de búsqueda aparece marcada con la leyenda “Localizado”. 

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha emitido algún comunicado para confirmar la información y detallar la forma en la que fueron localizados. 

