Esta mañana se reportó la localización con vida de tres personas desaparecidas se trata de Gary Omar Silva González, Héctor Manuel Valdivia Martínez y José Manuel Arredondo Roldán

En las cuentas de Facebook Nos falta Gary Silva y Te buscamos Héctor confirmaron los familiares confirmaron que ya los encontraron con vida.

LEE: Sube a 28 la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

“Localizado con vida, gracias a Dios Gary ya está con nosotros. Bendita toda la gente que nos ayudó a compartir su información hasta localizarlo, mil gracias infinitas”, dice la página.

De acuerdo con la publicación la ficha de búsqueda aparece marcada con la leyenda “Localizado”.

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha emitido algún comunicado para confirmar la información y detallar la forma en la que fueron localizados.

ESPECIAL

EE