Enfrentamiento en Teocaltiche deja cuatro civiles armados muertos y cinco detenidos

Al momento autoridades estatales y federales aseguraron la zona, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía 

Por: Osiel González Hernández

Los fallecidos portaban vestimenta táctica, quienes se presume eran integrantes del Cártel Nueva Generación. ESPECIAL

Tras una persecución que inició en Zacatecas y que terminó en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y civiles armados en la comunidad de Agua Tinta, Teocaltiche, cuatro personas fallecieron y cinco más fueron detenidas, de acuerdo con información extraoficial. 

Elementos del Ejército Mexicano destacamentados en Zacatecas, realizaban un recorrido de vigilancia en los límites entre Jalisco y Zacatecas cuando le marcaron el alto a un vehículo en el cual circulaban varios sujetos, presuntamente armados. Sin embargo, el conductor no se detuvo e inició la persecución. Los tripulantes también dispararon en contra de los militares, quienes repelieron la agresión.

Tras el enfrentamiento, también según información extraoficial, se aseguraron armas largas y cortas, así como una camioneta tipo pick-up. Los fallecidos portaban vestimenta táctica, quienes se presume eran integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG). Al momento autoridades estatales y federales aseguraron la zona, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, dependencia que realiza las investigaciones correspondientes. 

