Arena Guadalajara abrirá el 2 de octubre con concierto de Maroon 5

Tras varios meses de retraso en su apertura, la Arena Guadalajara ya tiene fecha oficial para recibir al público. Será el próximo jueves 2 de octubre de 2025 cuando el recinto abra sus puertas con un concierto de Maroon 5.

Dante Guillén, vocero oficial del proyecto declaró: "Este proyecto nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5", señaló.

Los boletos para este concierto inaugural tendrán Preventa Exclusiva para Tarjetas de Crédito Banco Azteca los días 4 y 5 de septiembre. La venta general iniciará el 6 de septiembre a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

Lista de conciertos confirmados en el recinto

Yuri: 11 de octubre

José Madero: 18 de octubre

Fey:25 de octubre

Pimpinela: 31 de octubre

Luli Pampin: 1 de noviembre

2000s x Siempre: 7 de noviembre

Lupita D’Alessio: 14 de noviembre

90s Pop Tour: 21 de noviembre

Despechadas Tour De Mujer a Mujer: 22 de noviembre

Marrano Rosa (Pink Floyd Happening): 27 de noviembre

El mundo de Fede Vigevani: 30 de noviembre

Manuel Turizo: 2 de diciembre

Maldita Vecindad e Inspector: 5 de diciembre

Matute: 6 de diciembre

Gloria Trevi: 12 de diciembre

