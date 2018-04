Tienen candidatos jaliscienses al Senado primer “debate”

Los candidatos al Senado por Jalisco sostuvieron su primer encuentro de la campaña para presentar propuestas en temas como seguridad, salud, política exterior y economía; en el Foro Construyendo México, organizado por el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara.

En el tema de seguridad todos los aspirantes coincidieron en que es uno de los aspectos que más preocupa a la población. El independiente, Pedro Kumamoto, se pronunció a favor de impulsar la autonomía de la Fiscalía y el ministerio público, sostuvo que debe ser prioridad bajar los índices de impunidad en el país. Además, cuestionó que por las alianzas del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado han aprobado presupuestos y nombramientos en lo oscurito.

Antonio Pérez Garibay, abanderado de Juntos Haremos Historia, pidió a los estudiantes no tener miedo a que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de la república, dijo que México no se convertirá en Venezuela, ni en Cuba; sino que aspira a ser una economía como la de Singapur. El representante de Morena aprovechó el foro para ofrecer a Kumamoto que trabaje en alianza con López Obrador, si los dos ganan en la próxima elección. El independiente respondió que no apoya a ningún candidato a la presidencia de la república y que trabajará con quien resulte electo.

Clemente Castañeda, aspirante a senador por la coalición Por México Al Frente (PAN, PRD, MC) marcó como prioridad en materia de política exterior la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no sea utilizado como chantaje por el gobierno estadounidense. Verónica Delgadillo, también aspirante del Frente, subrayó que en su trabajo como diputados federales han denunciado los abusos de la administración federal y atribuyó a la corrupción las deficiencias en el sector salud.

La candidata priista Rocío Corona insistió en subrayar que el trabajo del Senado es legislar y no aplicar presupuestos o programas públicos. Corona Nakamura pidió a los jóvenes no votar enojados y tomar su decisión con la cabeza y no con el corazón. Hugo Contreras defendió a las administraciones priistas, argumentó que aunque dejan pendientes, son las instituciones creadas por el PRI las que mantienen al país.

Los representantes de Nueva Alianza Sandra González y Ernesto Gallardo hicieron planteamientos generales sobre el aumento a la corrupción y la necesidad de reformas.

Las preguntas formuladas por los asistentes al foro giraron en torno al aumento del salario mínimo, reformas al sector salud, sobre la atención a los casos de personas desaparecidas y seguridad. Al encuentro no acudieron los candidatos del Partido Verde, Arturo Jheman y Leonor Ceballos.

Tras cada una de las exposiciones, Pedro Kumamoto ganó en el “aplausómetro” entre los asistentes. Algunos de los profesores y estudiantes que participaron en el encuentro criticaron la falta de propuestas concretas. La próxima semana tocará el turno a los candidatos a gobierno del estado de acudir al Foro Construyendo México, pero en su caso lo harán de forma individual en horarios distintos.

SABER MÁS

Lista de candidatos al Senado por Jalisco

PRI

María del Rocío Corona Nakamura/ Elvia Dora Garcia Carreón, suplente. Primera Fórmula.

Hugo Contreras Zepeda/ Jorge Ángel González Apodaca, suplente. Segunda Fórmula.

Independiente

José Pedro Kumamoto Aguilar/ Claudia Angélica Ramírez Ramos, suplente. Primer Fórmula.

Juana Adelfa Delgado Quintana/Cinthia Gabriela Ramírez Fernández, suplente. Segunda Fórmula.

Coalición Por México Al Frente

José Clemente Castañeda Hoeflich/ José Alberto Galarza Villaseñor, suplente. Primera Fórmula.

Verónica Delgadillo García/ Ruth Alejandra López Hernández, suplente. Segunda Fórmula.

Coalición Juntos Haremos Historia

María Antonia Cárdenas Mariscal/ Elisa Ileana De Robles Ramírez, suplente. Primera Fórmula.

Antonio Pérez Garibay/ Carlos Arrollo Alzaga, suplente. Segunda Fórmula.

Partido Verde

Arturo Alberto Jheman Zatina/ Rodolfo Gaspar Echegaray, suplente. Primera Fórmula.

Leonor Ceballos González/ María de Lourdes Senties Rivas, suplente. Segunda Fórmula.

Partido Nueva Alianza

Sandra Beatriz González Pérez/ Esther Alonso Mendoza, suplente. Primera Fórmula.

Ramón Ernesto Gallardo López/ Edgar Leonel Herrera Rubio, suplente. Segunda Fórmula