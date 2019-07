Termina una nueva obra para mitigar inundaciones en ZMG

La segunda intervención en la zona de Los Arcos del Milenio para mitigar las inundaciones terminó. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirmó que se construyó e instaló un cárcamo de bombeo para reducir las “lagunas” que se forman en esa zona durante las tormentas.

Vía comunicado, el organismo operador precisó que la obra terminó “en tiempo”, luego de tres días de cerrar la circulación vehicular por los carriles centrales de la Calzada Lázaro Cárdenas, lo que generó serios atorones viales durante la semana.

Pero la operadora metropolitana precisó que esta no será la última intervención. “Es importante mencionar que, no obstante que estos trabajos ya culminaron, seguiremos con acciones que no implican cierres viales, por lo que pedimos a la ciudadanía circular con precaución y así evitar accidentes. Agradecemos a los usuarios, así como a los automovilistas, por la comprensión y paciencia para que estos trabajos se llevaran a cabo”.

Además del cárcamo de bombeo, los trabajadores del SIAPA reforzaron el colector que hay por debajo de la Glorieta de Los Arcos del Milenio, esto para “mitigar las inundaciones que se han presentado en la zona y con ello mejorar la conducción y desahogo del agua pluvial que se acumule en la parte baja”. Recordó que el año pasado se construyó una boca de tormenta para que el agua tenga más sitios por dónde fluir durante las lluvias.

“Se busca mitigar o disminuir las inundaciones en la zona; se mantuvo una estrecha comunicación y coordinación con autoridades estatales y municipales de Movilidad para lograr los cierres viales necesarios en los carriles centrales de Avenida Lázaro Cárdenas en sentido Poniente-Oriente”, dijo el director de SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo.

Desde 2016, el organismo aprobó la inversión de 800 millones de pesos en obras para reducir las inundaciones en la metrópoli. Éstos se dirigieron a ocho obras prioritarias, pero se ejecutaron hasta el año 2017.