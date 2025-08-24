La lluvia registrada la tarde de este domingo dejó diferentes estragos en la ciudad, entre ellos, por ejemplo, la suspensión del partido de beisbol entre Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna, mientras que el de futbol entre Atlas y América se retrasó una hora. Sin embargo, también dejó inundaciones y afectaciones en distintos puntos de la ciudad, y daños estructurales en Zapopan.

Por ejemplo, una de las zonas más afectadas en Guadalajara fue la Calzada Independencia, donde el agua cubrió banquetas y el camellón, impidiendo por alrededor de una hora el paso del Macrobús.

Sin embargo, entre las afectaciones más importantes se encontró la zona de Las Mesas, en el municipio de Zapopan, donde un arroyo desbordó ocasionando arrastre de lodo y material en distintos puntos, así como la crecida del agua en diversas calles de la zona que superaron los 60 centímetros de alto.

También se supo de la caída de una barda en el cruce de las calles Tamarindo y Jazmin, en la colonia Mirador del Sol, que movilizó a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan a la búsqueda de varias personas quienes presuntamente habían podido haber quedado atrapadas dentro del domicilio.

Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, vecinos de la zona confirmaron que la mujer que habitaba en la finca se encontraba en ese momento con otros familiares, por lo que se descartó que alguna persona hubiera quedado bajo los escombros.

Hasta el momento, no hay informes mayores que hubieran sido reportados por las autoridades municipales o estatales.

SV