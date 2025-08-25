Lo que dicen, lo que hacen

Imagino que a ti también se te pone la piel chinita cuando nuestra clase gobernante rechaza con tal vehemencia una torre de 15 pisos en el Bosque de Los Colomos y un desarrollo de hasta 17 mil viviendas en Valle de los Molinos.

Sobre ambos casos, el gobernador Pablo Lemus expresó: “Le vamos a dar para atrás. Eso no va a jalar, se los prometo, y se los dije un día: sobre mi cadáver que se construyan esas cosas (...) Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres y esas viviendas”.

Se sumaron Verónica Delgadillo, Juan José Frangie y hasta la diputada local emecista Gabriela Cárdenas. Todos dejaron claro que defenderán a la ciudad de la voracidad inmobiliaria.

Ahora, ¿esto representa alguna garantía?

La periodista Violeta Meléndez de Canal 44 reveló que la empresa Paseos Pabellón busca levantar una torre de 15 pisos con 140 viviendas y 280 cajones de estacionamiento dentro del Área de Protección Hidrológica del Bosque Los Colomos.

Guadalajara negó la solicitud por ilegal. Pero la empresa respondió con un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y el caso fue turnado a la Sala Superior que deberá resolver.

También este mes se dio a conocer que el TJA ordenó a Zapopan otorgar permisos a la empresa Casas Javer para un nuevo desarrollo de hasta 17 mil viviendas en Valle de los Molinos, una colonia emblemática como desastre urbanístico.

El fallo fue de la magistrada Paloma Romana Magallanes de la Rosa de la Sexta Sala del TJA.

Un poco de historia.

La madrugada del sábado 5 de octubre, el Congreso de Jalisco nombró, gracias a la mayoría naranja, a tres nuevos magistrados del TJA, sin ser los mejor evaluados, pero todos ligados a MC.

Entre ellos Paloma Romana Magallanes de la Rosa, quien ordenó el desarrollo en Valle de los Molinos.

De los 28 diputados que votaron a favor, 17 eran emecistas, entre ellos la diputada Gabriela Cárdenas que, tras ventilarse el caso de Valle de los Molinos, criticó a la magistrada que ella nombró.

¿Los grupos políticos designan a base de “cuotas y cuates” a las y los magistrados pero no son responsables de sus decisiones?

Creerlo sería pasar por alto que en nuestro actual sistema judicial (casi) siempre detrás de cada juez y magistrado hay un jefe y un grupo político.

Por otra parte, Lemus declaró esto como alcalde zapopano sobre Villas Panamericanas en agosto de 2021:

“Hemos dejado los candados necesarios para evitar que, en cualquier tiempo, en cualquier momento, cualquier presidente municipal no pueda otorgar la habitabilidad a la Villa Panamericana”.

Y añadió: “Yo no voy a pasar a la historia como el alcalde que permitió una cuestión de este tipo”.

La comercialización de la Villa Panamericana, cuatro años después, es una realidad.

Las declaraciones de políticos, hay que saberlo, no son garantía. Y muchas veces lo que dicen no es lo que hacen.

Por eso el papel de los medios para alertar y la sociedad civil organizada son clave para presionar y evitar los abusos judiciales contra la ciudad.

Para que al rato no nos salgan con que: “Defendimos el bosque como nunca, pero lo perdimos como siempre”.

