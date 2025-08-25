Decenas de colonias y fraccionamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara se abastecen de pozos o agua subterránea. Pero los acuíferos de Atemajac y de Toluquilla -los dos que más aportan agua del subsuelo a la ciudad- tienen déficit, es decir, su capacidad de recarga es menor a su extracción.

Por ello, hay una veda decretada para evitar que se otorguen concesiones, lo que impacta a la construcción de vivienda: en 2024, el Ayuntamiento de Zapopan prohibió las nuevas construcciones en las inmediaciones de la carretera a Colotlán y en la zona de Nextipac, debido a la falta de disponibilidad de agua y la infraestructura para garantizar el servicio.

Pese a la restricción, la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución a una empresa inmobiliaria para construir 17 mil nuevas viviendas a un costado del fraccionamiento Valle de los Molinos.

Vecinos argumentaron que el corredor de la carretera a Colotlán enfrenta un grave problema de saturación y falta de servicios como el agua potable, ya que existen más de 40 mil casas y alrededor de 100 mil habitantes que no tienen la infraestructura necesaria para atender a toda la población de la zona.

El mapa “Cobertura de Agua Potable” del Imeplan contabiliza al menos seis pozos de agua para el suministro del fraccionamiento Valle de los Molinos, por lo tanto, al construir nuevas viviendas se incrementaría el consumo de agua, agravando la problemática. Es decir, quienes compren en el sitio enfrentarán problemas por la falta del servicio de agua.

Marco Ramírez, consultor en aguas subterráneas, explicó que hay puntos de la ciudad como la zona noroeste que dependen en gran medida de los pozos. Y ante el déficit en acuíferos, cuestiona la decisión de autorizar más vivienda en dicho punto debido a la falta de agua.

“El acuífero de Atemajac está sobreexplotado, con números negativos de 12.7 millones de metros cúbicos anuales. ¿Cómo van a resolver la insostenibilidad de abastecimiento si es oficialmente un acuífero sobreexplotado? No se ha obtenido un análisis de disponibilidad del acuífero actualizado”.

Otras áreas como las aledañas a la carretera a Zapotlanejo, en Tonalá, y Santa Fe, en Tlajomulco, son más ejemplos de zonas que ya no tienen disponibilidad de agua en pozos. Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, menciona que hay otros acuíferos como el de El Arenal, San Isidro o Cajititlán, “pero en ninguno hay disponibilidad ya, están sobreexplotados y ya no hay disponibilidad de agua”.

Por otro lado, recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permite que haya transferencia de derechos de concesión. Aunque precisó que la Conagua está impidiendo los trámites relacionados.

“La Conagua está negando casi todos los trámites que tienen que ver con derecho de volúmenes entre particulares o relocalización de particulares”.

Este medio publicó que en Zapopan se generaron algunas reservas en 300 hectáreas de extensión para construcciones que tienen que ver con usos “mixtos regionales”, que son usos comerciales, de servicios o de industrias y también fueron nombradas de uso agrícola o como área de conservación ambiental para impedir que se construya vivienda.

TELÓN DE FONDO

Concesionan pese a sobreexplotación

Los acuíferos de Jalisco se encuentran sobreexplotados y pese a ello, se siguen otorgando concesiones para extraer más agua de ellos.

La Conagua tiene un registro de 59 acuíferos registrados en el estado, pero del total, hay 35 que presentan déficit, es decir, que se extrae más agua de la que se absorben.

Entre ellos están los acuíferos de Atemajac y Toluquilla, los cuales suministran a la Zona Metropolitana de Guadalajara y cuyo déficit agrava la disponibilidad hídrica para consumo humano, agrícola e industrial en la ciudad.

En el caso del acuífero de Toluquilla, en la zona sur de la ciudad, hay un déficit de 75.3 millones de metros cúbicos anuales, según el reporte anual de la Conagua correspondiente a 2024. El documento precisa que “el resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones”.

Sin embargo, la misma dependencia proporcionó información vía transparencia en la que refiere que, durante el año pasado, otorgaron 44 nuevas concesiones para extraer un volumen de 2.6 millones de m3 al año.

Por otro lado, el acuífero de Atemajac, el cual se ubica en la zona norte y poniente de la ZMG, tiene un déficit de 12.6 millones de m3 anuales.

No obstante, la Conagua otorgó 21 nuevas concesiones en 2024, las cuales le representan una extracción superior a los 2 millones de metros cúbicos anuales.

LA VOZ DEL EXPERTO

Construcción de casas podría seguir pese a falta de agua

Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos.

Pese al déficit que tienen acuíferos y la veda decretada para evitar seguir otorgando concesiones para construir vivienda en zonas que dependen de pozos, Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, afirmó que hay posibilidades de que las constructoras obtengan concesiones de pozos para el suministro de agua.

“Ya todo el volumen está concesionado o comprometido. Pero si hay usuarios agrícolas que ya no les interesa seguir aprovechando el agua con esos fines, y en su mayoría, porque los alcanzó la mancha urbana, llega una oferta y les compran la tierra, lo que puede suceder es que se ponen en venta, les compran el agua y los derechos, así lo permite la Ley de Aguas Nacionales”, indicó.

Es decir, el especialista aclaró que, el que haya acuíferos sobreexplotados y con derecho de veda “no significa que los interesados en urbanizar no puedan conseguir los derechos para seguir abasteciendo a sus fraccionamientos”.

Recordó que hay otros acuíferos como el de El Arenal, San Isidro o Cajititlán, pero señaló que en ninguno hay disponibilidad ya para nuevas concesiones debido a la sobreexplotación. Aunque precisó que la Conagua está impidiendo los trámites relacionados que tienen que ver con derecho de volúmenes entre particulares o relocalización de particulares.