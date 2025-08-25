El SIAPA abastece a mil 800 colonias, pero todavía hay 150 en la Zona Metropolitana de Guadalajara que no están conectadas a la red. Es otro pendiente del sistema, que arrastra con deudas millonarias, problemas por redes obsoletas (fugas y socavones), agua turbia y una nómina costosa y sobrecargada.

Cada municipio detalló la cantidad de colonias que no están adscritas al SIAPA, siendo Tlaquepaque el que más tiene, con 66 pendientes de sumarse al organismo.

El problema radica en el presupuesto insuficiente para conectar a las colonias. El organismo presupuestó inicialmente 424 millones de pesos para inversión pública, que incluye nuevas obras y reparación de redes y socavones. Sin embargo, esta bolsa se ve opacada por lo que el sistema gastará en deuda pública, que es el doble: 974 millones.

Durante la administración del exgobernador Aristóteles Sandoval, el SIAPA aceptó que medio millón de personas no estaban incorporadas a la red de agua potable. Desde entonces, el organismo oculta información sobre este indicador, pero son los Ayuntamientos quienes responden.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, coincide en que esa cantidad de habitantes vive en colonias sin cobertura. Acentuó que la mayoría de estas zonas son irregulares y, por lo tanto, carecen de los servicios públicos.

Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, cuestionó que algunos desarrolladores inmobiliarios construyen sin estudios de factibilidad y de manera desordenada, lo que provoca la falta de acceso al servicio de agua.

Existen colonias con sistemas de abasto propios, como Lomas del Valle, Colinas de San Javier, San Wenceslao, Chapalita y Villa Universitaria Segunda Sección, que tienen sus propias concesiones de pozos para el suministro de agua. Además, algunos privados abastecen de agua potable a quienes lo requieren, como en la colonia El Batán, donde una empresa presta el servicio. El problema es que el agua subterránea o los pozos cada día son más limitados por la sobreexplotación.

Por lo pronto, la noticia del nuevo desarrollo inmobiliario que pretende construir hasta 17 mil viviendas en Valle de los Molinos en Zapopan alerta sobre los nuevos fraccionamientos en zonas donde no hay conexión a la red del SIAPA ni agua subterránea para abastecer a los próximos residentes.

Sin agua en la ciudad

Por lo menos 150 colonias no están conectadas al SIAPA.

La última información oficial reveló que medio millón de habitantes no están conectados a la red intermunicipal.

Con abasto de agua

445 colonias en Guadalajara.

726 colonias en Zapopan.

298 colonias en Tonalá.

292 colonias en Tlaquepaque.

Red obsoleta

Hay tres mil 457 kilómetros de líneas para el servicio de agua potable en Guadalajara, de los cuales dos mil 544 kilómetros deben ser sustituidos por tener una antigüedad de entre 31 y 80 años.

Inversión limitada

El presupuesto inicial para este año es de 424 millones de pesos para inversión pública.

El pago anual de la deuda del SIAPA es el doble: 974 millones.

El gasto corriente limita la inversión pública.

Fuente: Últimos registros reconocidos por el SIAPA.