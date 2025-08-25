Morena avanza en Jalisco con el apoyo de su base: Mery Pozos

El partido Morena hoy cuenta “con una amplia estructura de afiliados y con la confianza de la ciudadanía”, lo que abre la posibilidad de llegar a más espacios políticos en la entidad en un futuro próximo, afirmó la diputada federal por Jalisco, Mery Pozos, quien destacó que Morena ha podido llegar a más de 260 mil afiliados gracias a las recientes jornadas de inscripción.

Gómez Pozos resaltó que la aprobación hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco es un indicador del respaldo social que refleja la confianza que ha generado Morena en los jaliscienses.

Como parte de ese fortalecimiento y para mantener una cercanía con la ciudadanía, Morena ha puesto en marcha en Jalisco un proceso de organización que incluye la instalación de comités regionales que, de acuerdo con Mery Pozos, busca dar voz y participación activa a las bases en el territorio, lo que garantiza la defensa de los avances de la transformación.

Para Mery Pozos, los programas sociales implementados por el Gobierno Federal, que por supuesto han llegado a Jalisco, han transformado la percepción de los ciudadanos respecto a la política, ya que ahora la población los reconoce como derechos constitucionales, no como favores políticos.

El impacto de estas políticas se refleja en el bienestar de miles de familias jaliscienses, desde madres solteras hasta adultos mayores, lo que les permite vivir con mayor tranquilidad y estabilidad.

Respecto de los desafíos que enfrenta Morena en Jalisco, la diputada aseguró que la clave está en mantener la unidad y dejar de lado prácticas que históricamente dañaron a la política mexicana, como el nepotismo y el individualismo.

De cara a las elecciones intermedias de 2027 y las estatales de 2030, Gómez Pozos insistió en que la apertura de la ciudadanía da posibilidades reales para que Morena logre más espacios en Jalisco.

Por último, y hablando respecto de su papel como diputada federal por el distrito 11 de Jalisco, Gómez Pozos recordó que abrió su casa de atención ciudadana “para mantener un vínculo directo con los tapatíos que le dieron su confianza en las urnas”. La misma opera de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el número 2290 de la Calle Puerto Melaque, en la colonia Blanco y Cuéllar, y está abierta a todos los tapatíos.

Además de su labor territorial, Gómez Pozos recordó que preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, desde donde participa activamente en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Estoy buscando que a Jalisco le vaya muy bien, pero también hay que recordar que depende del Congreso local cómo se distribuye el presupuesto en el estado y en los municipios. En el presupuesto de este 2025 Jalisco tuvo más de ocho mil millones de pesos extras, y lo que nos toca a los ciudadanos es estar muy pendientes de en qué se está gastando ese dinero, porque el presupuesto sí llegó a Jalisco, sí se notó el apoyo de la federación al estado”, destacó la diputada.

