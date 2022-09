Los sismos registrados en los últimos días en Jalisco provocaron afectaciones en por lo menos 18 iglesias del estado.

De acuerdo con el listado de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2022 y sus réplicas, estos 18 templos registraron grietas, cuarteaduras, desprendimiento de cantera, caída de copón, daños en cúpulas y afectaciones en torres y/u campanarios, entre otros daños.

Las iglesias afectadas se ubican en Guadalajara, Zapopan, Ciudad Guzmán, Unión de Tula, El Grullo, Gómez Farías, Sayula, Atoyac, Amacueca, La Manzanilla de la Paz, Tizapán El Alto, Zapotiltic y San Gabriel.

El cardenal Francisco Robles Ortega, explicó que se tienen reportes de afectaciones en templos de varias diócesis como la de Ciudad Guzmán y la de Autlán de Navarro, donde se reportaron daños considerables.

Detalló que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) resultaron afectadas solamente dos iglesias pero con daños menores.

"En lo que corresponde a la Arquidiócesis de Guadalajara afortunadamente no tenemos un reporte de daños serios o graves, lo más sensible se dio en el centro en dos templos San Agustín y La Merced con la caída de un copón de cantera que gracias a Dios no dañó a ninguna persona, en San Agustín si dañó a un carro, pero gracias a Dios no pasó a mayores".

De acuerdo con el Comité de Emergencias de Jalisco, se han evaluado 14 centros religiosos. La iglesia que reporta daños mayores es la de Zapotitlán de Vadillo, y la de Tolimán presenta daños parciales. Ambas están cerradas al culto religioso.

En el caso de la Catedral de Autlán así como la parroquia de Casimiro Castillo estaban cerradas y acordonadas para evitar daños a la población luego de las afectaciones en los inmuebles.

GC