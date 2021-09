Temacapulín, sin decidir sobre presa, espera a AMLO

A un mes de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Temacapulín para dialogar sobre el destino de la Presa El Zapotillo, los habitantes aún evalúan las opciones que les dio: dejar la cortina a 80 metros (de modo que esta comunidad, Acasico y Palmarejo no sean inundadas) o frenar las obras durante su administración.

Margarita Juárez, habitante del lugar e integrante del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, señaló que aunque el Mandatario federal les prometió volver en 30 días, todavía no tienen “propuesta de fecha por el Gobierno federal. No sabemos cuándo”.

“Todos queremos que se acabe este calvario, pero queremos todas las garantías necesarias técnicas y jurídicas porque podemos decir que sí hay inconsistencias en el proyecto que presentó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ellos tienen unos datos y nosotros y nuestros técnicos otros”, resaltó.

“Estamos trabajando para mejorar la propuesta. Para nosotros un metro significa peligro. La presa tendría que quedar a 50 y tantos metros para no inundar. Jurídicamente tenemos un fallo y amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y al momento de aceptar se vendrían abajo. Tiene que haber garantía de cuidarnos”, añadió.

En su visita del 14 de agosto, el Presidente dijo a las comunidades que respetaría la decisión de los pobladores.

“La buena nueva es decirles: no se va a inundar y darles la garantía de que eso no va suceder; explicar técnicamente por qué y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro, de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto”.

Con la cortina baja, AMLO resaltó que pondrían compuertas automatizadas que se cerrarán en el temporal para brindarles seguridad y se abrirán en el estiaje. Eso le aportaría 3.5 metros cúbicos de agua por segundo al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

“Si con todo esto, de todas maneras dicen los de Temacapulín ‘no queremos’, entonces hay que continuar con la obra sólo de protección para evitar una situación extraordinaria y hasta ahí nos quedamos. Ya vendrían otros a tratar de convencerlos de que no les afectará y que sí ayuda mucho a miles de familias que escasean de agua”, comentó.

