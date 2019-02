Taxistas piden que se aplique la Ley a taxis ejecutivos

Alrededor de 200 taxistas junto con sus unidades se manifestaron afuera del Congreso del Estado en contra de la operación de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), argumentaron que estas operan de manera irregular y exigieron que se les aplicara la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco.

Jesús Salazar, presidente de la Unión de Taxis manifestó que cuentan con pruebas, conseguidas a través de transparencia, de que las ERT como Uber y Cabify tienen los permisos vencidos y no deberían de prestar el servicio. “No hay un oficio de renovación por parte de las mismas, además de que las mismas empresas no están cumpliendo lo que marca la ley, que es verificar los vehículos, estar al pendiente con el Gobierno del Estado”, agregó.

EL INFORMADOR / P. López

El presidente señaló que no quieren que se reforme la Ley de Movilidad, sino que se aplique. “La Ley marca que estas empresas tienen que solicitar por escrito la renovación tres meses antes de su vencimiento, no hay estas renovaciones, no hay estas autorizaciones y por lo tanto, la misma ley marca, de no hacerlo y de no proceder en ese sentido, pierden el derecho a renovar (sic)”, mencionó Jesús Salazar.

Los taxistas se reunieron en primera instancia en la Plaza de Toros de Guadalajara y de ahí acordaron partir hacia el Congreso, en donde bloquearon la calles Hidalgo, Liceo y Pino Suárez. Algunos pintaron los cristales de sus autos con frases como: “Fuera plataformas piratas” y “no pago efectivo”.

EL INFORMADOR / P. López

A pesar de esto existen taxistas tradicionales que no utilizan el taxímetro, y violan también la ley de movilidad.

LS