Anuncian ampliación de planta de jugos en Lagos de Moreno

Hace unos días se colocó la primera piedra de la expansión de la planta de Jugos del Valle-Santa Clara (JDV-SC), ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco. La inversión inicial será de 85 millones de dólares (MDD) y se prevé la generación de 554 empleos, de los cuales 400 corresponden a la fase de construcción y 154 puestos de trabajo adicionales una vez que la planta entre en operación.

El proyecto contempla la instalación de dos nuevas líneas de producción de bebidas no carbonatadas, incluyendo jugos, néctares y bebidas saborizantes, consolidando la apuesta de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) en Jalisco, al considerarla una región estratégica para el sector.

El director general de JDV-SC, Juan Carlos Jaramillo, reconoció la colaboración de las autoridades municipales, estatales y federales. “Esta expansión es el resultado del respaldo y el trabajo conjunto entre nuestra empresa y los tres órdenes de gobierno. Con esta segunda fase de expansión queremos ampliar nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las comunidades en Lagos de Moreno y en toda la región”, afirmó.

Por su parte, Denisse Gaona, vicepresidenta de bebidas no carbonatadas de Coca-Cola México, destacó que esta inversión se suma a la plataforma de la IMCC, que genera más de 106 mil empleos formales y contribuye con cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, subrayando el impacto económico directo del sector en el país.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró la nueva apuesta de JDV-SC en la región Altos Norte. “Quiero distinguir la responsabilidad de una gran empresa que apuesta por Jalisco como uno de los estados más importantes para seguir desarrollándose”, señaló.

Lemus Navarro enfatizó la posición geográfica privilegiada de Lagos de Moreno, que permite que esta región se convierta en un punto clave para el nearshoring, actualmente conocido como relocalización 2.0. “Uno de los principales factores que atrae inversiones aquí es el talento de la gente; tenemos trabajadores comprometidos y capaces, y esto es fundamental para la competitividad de Jalisco”, destacó.

El Gobernador también destacó que, junto con la llegada de inversiones, se apostará por el desarrollo del talento regional, la infraestructura y el desarrollo social, asegurando que estas acciones beneficiarán directamente a la comunidad local.

Con esta expansión, Jugos del Valle-Santa Clara refuerza su presencia en Jalisco, aumenta su capacidad productiva y consolida su compromiso con la región, generando empleo, desarrollo económico y apoyando a las comunidades locales en Lagos de Moreno y sus alrededores.

