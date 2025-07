¿Pues qué hizo el ex alcalde?

Nos cuentan que hace unos días se dejó ver por los pasillos de los juzgados un ex alcalde del Área Metropolitana de Guadalajara. ¿Turismo judicial? Para nada. Resulta que fue a promover un amparo contra una orden de aprehensión.

Y no, no fue Juan Antonio González (de Tonalá), ni Salvador Zamora (de Tlajomulco). Entonces, haciendo cuentas rápidas, sólo queda Gonzalo Álvarez. Sí, el ex presidente de Zapotlanejo… y hermano del mismísimo “Canelo”.

En la Fiscalía Anticorrupción nadie quiere decir ni pío porque, claro, la carpeta de investigación sigue abierta y todo está bajo “sigilo”. Pero la duda flota en el aire: ¿Qué travesura se habrá echado Gonzalo como para irse a blindar antes de que lo alcancen?



* * *



Nos cuentan que al diputado Sergio Martín Castellanos, del PT, le está yendo “como en feria” (sin juegos ni premios), porque el 26 de junio se le olvidó —qué conveniente— votar en contra del aumento a las tarifas del SIAPA.

En los chats de Morena ya lo traen de encargo: “traidor” y “vendido”, le gritan sin filtro.

Dicen que se abstuvo porque tiene más afinidad con los naranjas de MC y los azules del PAN, que con su bancada.

¿Y cómo responde el honorable legislador? Con frases memorables como: “No tengo nada qué discutir con usted” y “Sigo trabajando por el pueblo”.

Como dice el refrán, le está lloviendo sobre mojado.



* * *



De nueva cuenta, cientos de cédulas de búsqueda colocadas por colectivos en postes y bolardos del Centro de Guadalajara fueron cubiertas con pintura. Y, como siempre, nadie sabe, nadie supo quién fue.

¿Y las autoridades? Bien, gracias.

El Colectivo Luz de Esperanza condenó estos intentos de seguir “desapareciendo a los desaparecidos”.

En fin, es más fácil tapar los rostros de los ausentes que enfrentar la crisis. ¿O qué?

Lo curioso —aunque ya ni sorprende— es que los que cubren las fichas siempre van sin uniforme, con la cara tapada y en camionetas sin logos. ¿Quién será?