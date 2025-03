Verificación vehicular: ¿Qué vehículos están exentos de verificar?

La verificación vehicular es un procedimiento importante, cuyo objetivo principal es reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire. No obstante, no todos los vehículos están obligados a someterse a esta prueba. A continuación, te decimos cuáles están exentos, cuáles son los beneficios de la verificación y qué hacer en caso de no aprobarla.

Realizar la verificación vehicular no solo es un requisito legal, sino que también ofrece diversos beneficios tanto para los propietarios de los automóviles como para la sociedad en general:

Ahorro de combustible: Un auto en buen estado consume menos gasolina.

Alarga la vida útil del vehículo: Detecta fallas mecánicas a tiempo y previene problemas mayores.

Reducción de la huella de carbono: Disminuye la emisión de gases contaminantes.

Protección de la salud: Contribuye a mejorar la calidad del aire y reduce enfermedades respiratorias.

Mantenimiento preventivo: Ayuda a mantener el motor en óptimas condiciones.

Requisitos para la verificación vehicular

Para realizar la verificación vehicular es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber pagado el refrendo.

Contar con un comprobante de cita.

Tener la tarjeta de circulación vigente.

Municipios donde es obligatoria la verificación

Actualmente, la verificación vehicular es obligatoria en los siguientes municipios :

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán.

Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic.

Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno (cuando inicie operaciones el Centro de Verificación).

Vehículos exentos de verificación

De acuerdo con las normativas vigentes, los siguientes tipos de vehículos no están obligados a realizar la verificación vehicular:

Vehículos híbridos eléctricos (tren motriz térmico-eléctrico).

Vehículos totalmente eléctricos.

Locomotoras.

Remolques.

Maquinaria industrial, agrícola, de construcción y minera que opera fuera de carreteras.

Motocicletas.

Vehículos con pase de estancia temporal vigente.

Vehículos con placas de demostración.

Vehículos con placas de automóvil clásico o antiguo.

Vehículos con placas y/o permisos de jurisdicción federal.

Vehículos cuyo año modelo sea de la anualidad en curso o posterior (2025-2026).

Vehículos con permiso provisional de circulación con una vigencia menor a seis meses.

¿Qué pasa si mi vehículo no aprueba la verificación?

En caso de que un automóvil no pase la prueba de verificación, el propietario tiene derecho a dos oportunidades gratuitas con el pago de su refrendo. Si no aprueba en ninguna de las dos ocasiones, se recomienda realizar las reparaciones necesarias y programar una nueva verificación. Cabe destacar que solo los vehículos aprobados recibirán el distintivo correspondiente al programa 2025.

La verificación vehicular es un proceso clave para la movilidad sustentable y el cuidado del medio ambiente. Asegúrate de cumplir con esta obligación si tu vehículo no se encuentra dentro de los exentos.

