Tapatíos reportan, en promedio, 4 agresiones diarias a animales

En una finca ubicada en la calle Pedro Moreno, cerca de avenida Chapultepec, hay perros que viven en malas condiciones. Edna González, habitante de la zona, cuenta que la situación preocupa a los vecinos, quienes ya hicieron su denuncia por hacinamiento al Ayuntamiento tapatío.

Vía Transparencia, la Unidad de Protección Animal (UPA) de Guadalajara respondió que entre el 24 de noviembre de 2015 y el 29 de agosto de este año recibió cuatro mil 086 denuncias por maltrato animal: cuatro al día, en promedio.

Merilyn Gómez Pozos, quien encabeza la UPA, comenta que la mayoría de los reportes documentados tiene que ver con hacinamiento, ya que muchos rescatistas se convierten en acumuladores.

“Una (problemática) tiene que ver con el negocio que hay detrás del rescate, donde piden apoyo y cuotas para sacar algún provecho económico. Por otro lado hay gente con algún desorden que se ve reflejado en acumulación de animales”, acentúa.

La funcionaria explica que le dan seguimiento a todos los llamados de los ciudadanos. En el caso de Guadalajara, si el maltrato no es severo, se hacen sugerencias a los dueños. Gómez Pozos acentúa que los propietarios han atendido las recomendaciones en 90% de los casos.

La Dirección de Protección Animal de Zapopan responde que, entre enero de 2016 y el 20 de agosto de 2018, ha llegado un reporte diario por maltrato animal. Yamile Lofte, titular de la UPA, añade que muchos habitantes han denunciado que las mascotas se encuentran en albergues con poco espacio.

Adelanta que realizarán visitas a estos espacios tras la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, donde se pidió que los albergues domésticos cuenten con un registro y permiso para operar.

“Si detectamos que siguen con estos problemas, haremos una brigada. Vamos a platicar con regidores de la Comisión de Ecología. Haremos mesas de trabajo para definir la nueva forma de trabajar”.

Por abuso severo, Guadalajara quita 400 mascotas a dueños

De las cuatro mil 086 denuncias por maltrato recibidas por la Unidad de Protección Animal (UPA) de Guadalajara, en unos 400 casos terminó en el decomiso de las mascotas.

La directora de la UPA tapatía, Merilyn Gómez Pozos, afirma que retiran a los animales de los dueños cuando el abuso es severo: golpes, abandono o ventas ilegales.

En el Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el Municipio de Guadalajara, se indica que el aseguramiento precautorio ocurre cuando están en condiciones de peligro en su salud e integridad corporal.

También se especifica que si esta medida se lleva a cabo, el propietario contará con 10 días naturales para solicitar su devolución. Sin embargo, si el ser vivo afectado se encuentra bajo resguardo del Ministerio Público o el municipio, la autoridad definirá si es posible su regreso.

Gómez Pozos explica que las mascotas maltratadas son atendidas en la Dirección de Protección Animal ubicada en el Parque González Gallo. Después se les busca acomodo en nuevos hogares a través de adopciones responsables.

La funcionaria agrega que la UPA de Guadalajara cuenta con facultades para actuar y revisar criaderos, lugares de venta y vigilar el proceso de adopción para protectores independientes.

Con los cambios en la Ley Estatal de Protección y Cuidado de los Animales, anticipa que comenzarán a realizar el padrón de los albergues de animales domésticos, para que la gente sepa que estos lugares contarán con el respaldo de los ayuntamientos.

La titular de la UPA en Zapopan, Yamile Lofte, advierte que en las próximas dos semanas hablarán con los albergues de este tipo. “No podría haber decomisos aquí hasta que no entre a nivel licencia este tipo de reglamentación. Una vez que se dé la licencia, si ellos no cumplen, podríamos hacer aseguramientos”.

Madre e hija rescatan a gato quemado

Edna busca hogar para el gato que ella y su madre encontraron quemado. EL INFORMADOR/F. Monclova

Hace poco más de un mes, mientras visitaba a su mamá, Edna González escuchó el aullido de un animal. Ambas salieron de la finca, ubicada en las cercanías de avenida Inglaterra, y encontraron un gato quemado con aceite.

“El veterinario dijo que por las condiciones en las que estaba, y por lo asustado, alguien le prendió fuego. No podía mantener su cola porque estaba demasiado quemada y se la cortaron. Estamos buscando hogar para él”, cuenta.

Edna, quien conserva al felino, dice que, pese al episodio, es muy cariñoso y convive con otros animales y personas.

Considera que el encuentro con el gato fue afortunado, ya que ella y su madre son rescatistas independientes. “Mi mamá se jubiló hace cuatro años, por lo que está más activa con grupos y organizaciones sociales”.

Acentúa que existe una comunidad de personas que rescata animales domésticos en Guadalajara. Los ciudadanos aportan su tiempo, dinero o esfuerzo a la causa. Destaca que si un ciudadano no cuenta con recursos para curar a los perros o gatos, lo que hace es pedir apoyo a los demás miembros de los grupos.

Menciona que a veces también acuden a instancias municipales para temas de esterilizaciones u operaciones, pero que principalmente buscan acomodar a los animales ellos mismos para que no sean sacrificados. Calcula que en cuatro años su mamá y ella han encontrado hogar para 15 mascotas.

Colonias con más reportes

La Unidad de Protección Animal (UPA) de Guadalajara informó que las colonias de donde más reciben reportes por maltrato son Polanco, Miravalle, Insurgentes, Oblatos, Jardines Alcalde e Independencia.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque respondió que ha tenido mil 440 quejas entre diciembre de 2015 y el 21 de agosto de 2018. Aunque la actual administración no detalló en qué partes del municipio denuncian más, en su listado de colonias están Álamo Industrial, Fovissste, Miravalle, Centro, Mezquitera y Toluquilla.

Tlajomulco contestó que, entre 2015 y el 31 de agosto de 2018, van 397 reportes por crueldad animal. La Colonia Santa Fe lidera el conteo con 49 denuncias. Le siguen Chulavista, Lomas de San Agustín, Real del Valle, Real del Sol y Hacienda de los Eucaliptos.

La Dirección de Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal de El Salto detalló que se atendieron 123 denuncias entre 2014 y el 29 de agosto de 2018. En donde más se documentaron fueron San José del Quince, Santa Rosa del Valle, La Azucena, Las Pintitas, San José del Castillo y El Verde.

La mayoría de los Ayuntamientos indicaron que la atención a las denuncias se atiende de acuerdo a sus competencias. Por ejemplo, en Zapopan se mencionó que, tras recibir el reporte, acuden al domicilio para verificación.

“El encargado técnico determina si está efectuado maltrato según lo refiere el reglamento. En el caso de que se dictamine posible maltrato, de no ser atendidos por los propietarios, se turna a la Dirección de Inspección y Vigilancia”.

Unidad contra maltrato, sin recursos en 2018

En julio de 2014 entró en vigor la Ley de Protección de los Animales en Jalisco, la cual incluía en el Código Penal cárcel de hasta cuatro años para quienes ejerzan la violencia o provoquen la muerte de algún animal. Además, la Fiscalía del Estado informó que crearía dos unidades para dar seguimiento a los casos.

Además, la Fiscalía del Estado informó que crearía dos unidades para dar seguimiento a los casos. En octubre de ese mismo año, el entonces fiscal, Luis Carlos Nájera, firmó un acuerdo para formar la Unidad Especializada de Protección Animal, que estaría adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Especializadas.

La Fiscalía respondió vía Transparencia que no había inversión para 2018, ya que solamente en 2017 contaron con presupuesto para el programa “Acción inmediata otorgada de delitos al maltrato animal”, con un recurso de 406 mil 247 pesos.

Sobre cuánto personal atendía las quejas, la dependencia contestó que es información “clasificada”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta supervisión de albergues

María Estela Delgado Muñoz (académica de la UdeG)

La profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) dijo que, aunque haya muchas leyes y reglamentos, lo más importante es que realmente los albergues domésticos sean vigilados.

“Si no hay quien supervise, que verdaderamente insista, no va a servir de nada. Deben hacer el padrón de albergues, hay muchos lugares de recopilación de animales que no están en condiciones mínimas apropiadas”, afirmó.

La especialista resaltó que el incentivo de la reforma a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales es que no tendrán costo las licencias de los albergues para mascotas. Además, puntualizó que se debe revisar que los lugares reúnan las condiciones adecuadas de higiene y salubridad.

Delgado Muñoz indicó que no se trata de desincentivar a los rescatistas independientes, quienes tienen buenos deseos para las mascotas.

“Si yo quiero tener un elefante y vivo en un departamento, es muy drástico el ejemplo, pero aunque tenga la buena intención, no es buena idea si me falta capacitación, espacio o recursos. Necesitamos esa cultura de protección con responsabilidad”.

El Ayuntamiento de Guadalajara comenzará el padrón de albergues para animales domésticos. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Buscan regular refugios particulares

El Congreso de Jalisco avaló el pasado 28 de agosto cambios a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, con el objetivo de regular los albergues de animales domésticos.

La vocal de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Verónica Magdalena Jiménez, puntualizó que se tendría que elaborar una norma técnica para los criterios de operación de estos refugios.

Esto significa que deberán contar con una licencia para poder operar. La diputada explicó que la intención es que los ayuntamientos elaboren un padrón de los espacios, por lo que el permiso no tendría costo.

La legisladora justificó que la iniciativa es para evitar que los animales sufran maltrato, hacinamiento y mala calidad de vida en estos espacios.