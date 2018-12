Solicitan “inventario” de la nómina del Congreso

Para saber dónde están asignados los más de 600 trabajadores de base del Congreso, el diputado de Morena, Arturo Lemus Herrera, pidió a la Comisión de Administración que haga un “inventario” a la nómina del Poder Legislativo. El morenista sostuvo que no hay certeza de cuántos trabajadores sí acuden a laborar regularmente, cuántos están comisionados o con licencia.

En sesión de la comisión, el legislador se quejó de que no les han asignado a los cuatro colaboradores de base que le corresponden, con el argumento de que no hay personal suficiente. Además, recriminó que no tiene equipo de cómputo en las oficinas asignadas al órgano técnico de la Comisión de Higiene y Salud que él preside.

“Es para ver en dónde están los que no trabajan, no voy a generalizar, porque sí hay gente que está trabajando. Si son más de 600 trabajadores de base y somos 38 diputados, asignan cuatro por cada diputado y donde están los demás. Hay que ver alguna manera de cómo inventariar dónde se encuentra el personal de base y no ha manera de persecución”, comentó.

El diputado Óscar Herrera Estrada, presidente de la comisión, respondió que para identificar a los posibles trabajadores “aviadores” a partir de enero será obligatorio que todos los empleados registren entrada y salida en el reloj checador. El legislador admitió que los coordinadores parlamentarios podrán exentar a algunos colaboradores para no registrarse.

Se van de vacaciones

En sesión del pleno del Congreso fue aprobado el periodo vacacional para el Poder Legislativo que será partir del 20 de diciembre y hasta el siete de enero. El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro, sostuvo que al personal de confianza que se incorporó a partir de noviembre, que aún no le corresponden vacaciones; le serán asignadas tareas fuera de las instalaciones del Poder Legislativo, que permanecerán cerradas durante las semanas de asueto.

NM