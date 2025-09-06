Siapa descarta filtración de base de datos

Luego de que en redes sociales se denunció un supuesto hackeo a los sistemas de información del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el organismo estatal descartó una filtración de la base de datos tras la investigación realizada por la Dirección de Innovación y Tecnologías.

“La revisión de protocolos de ciberseguridad del sistema informático permite aseverar que no existió ningún robo de información y que la base de datos se encuentra resguardada e íntegra. En el Siapa asumimos con seriedad y responsabilidad cualquier señalamiento relacionado con la seguridad de la información de nuestros usuarios, por ello, se informó oportunamente la investigación interna que se llevó a cabo, con el objetivo de comprobar la veracidad de los hechos”, se lee en el comunicado del organismo.

Ayer se denunció que el presunto hacker ‘Eternal’ filtró información de usuarios del Siapa y del Seapal Vallarta –el homólogo municipal de la dependencia en Puerto Vallarta-, que incluía nombre completo y dirección, número de medidor y consumo mensual, así como adeudos, pagos y condición socioeconómica. A través de sitios privados, los datos de 1.24 millones de personas eran ofertados desde 500 dólares, alrededor de nueve mil pesos.

Además, el supuesto hacker exigía hasta 10 mil dólares, poco más de 187 mil pesos, para no liberar públicamente la información de los usuarios. Quien hizo la denuncia fue el usuario @ivillaseñor, quien en junio pasado dio a conocer hackeos en la base de datos y del DIF Guadalajara y del Hospital Civil de Guadalajara.

Siapa recomendó a la población mantenerse informada a través de cuentas oficiales del organismo. “El organismo mantiene una postura prudente, evitando alimentar la desinformación y privilegiando siempre la transparencia y la certeza hacia la ciudadanía, con base en protocolos responsables y comunicados de manera oficial”, finalizó la dependencia.

OB