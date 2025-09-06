Hoy y mañana Shakira ofrecerá dos conciertos en el Estadio Akron, por lo que las diversas autoridades de seguridad en el municipio de Zapopan se preparan para que este par de noches sean memorables solo por el espectáculo de la cantante colombiana.El día de ayer, la Policía Vial Jalisco anunció que para este sábado y domingo se implementará un operativo vial con un largo despliegue de 120 policías viales, 10 patrullas, 10 motopatrullas y 10 ciclopolicías. La intención es reforzar la presencia de la autoridad en accesos y salidas del recinto con el objetivo dePara los conciertos de Shakira en el Estadio Akron este sábado y domingo, 6 y 7 de septiembre, agilizar la circulación, prevenir incidentes viales y brindar apoyo a los miles de asistentes.De igual forma, hace unos momentos, el perfil de Facebook de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, dependencia que también estará presente en el par de conciertos, emitió un video con una lista de recomendaciones para poder disfrutar del evento. A continuación te decimos cuáles son las sugerencias. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB