Hoy y mañana Shakira ofrecerá dos conciertos en el Estadio Akron, por lo que las diversas autoridades de seguridad en el municipio de Zapopan se preparan para que este par de noches sean memorables solo por el espectáculo de la cantante colombiana.

El día de ayer, la Policía Vial Jalisco anunció que para este sábado y domingo se implementará un operativo vial con un largo despliegue de 120 policías viales, 10 patrullas, 10 motopatrullas y 10 ciclopolicías. La intención es reforzar la presencia de la autoridad en accesos y salidas del recinto con el objetivo de

Para los conciertos de Shakira en el Estadio Akron este sábado y domingo, 6 y 7 de septiembre, agilizar la circulación, prevenir incidentes viales y brindar apoyo a los miles de asistentes.

De igual forma, hace unos momentos, el perfil de Facebook de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, dependencia que también estará presente en el par de conciertos, emitió un video con una lista de recomendaciones para poder disfrutar del evento. A continuación te decimos cuáles son las sugerencias.

Estas son las recomendaciones de Protección Civil y Bomberos de Zapopan para asistir al concierto de Shakira

Tómate tu tiempo para arribar al Estadio Akron

Ubica tus salidas de emergencia y tus rutas de evacuación de acuerdo con el boleto que adquiriste para prevenir salidas en caso de una contingencia

Si acudes al concierto con menores de edad no hay que perderlos de vista

En caso de emergencia o contingencia atiende las recomendaciones de las autoridades

Sigue todas estas indicaciones y ¡Disfruta del concierto!

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Te puede interesar: Detienen a presunto ladrón de autopartes en Jardines del Nilo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

