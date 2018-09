Sergio Chávez destaca infraestructura para Tonalá en Tercer Informe

Durante su Tercer y último Informe de Gobierno, el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, destacó la realización de infraestructura en todo el municipio, como uno de sus principales logros a lo largo de la administración.



Dijo que con la intervención directa municipal, estatal y federal, se logró hacer obra pública por un total de 756 millones 500 mil pesos.



Sin embargo, al contar esta inversión junto a la que realizaron organismos gubernamentales, la inversión durante su mandato oscila los dos mil millones de pesos, con lo que se le cambió la imagen a Tonalá.



Por otro lado, destacó que Tonalá ha tenido una expansión inmobiliaria dinámica que ha contribuido en el desarrollo del municipio.



"Nos ha generado grandes oportunidades en materia de crecimiento económico, pero también nos ha representado retos muy importantes en el tema de prestación de servicios básicos y esenciales para la ciudadanía, así como en materia de protección civil y la atención de situaciones de emergencia".



Sin embargo, reconoció que Tonalá se quedará con algunos pendientes de acciones que no pudieron concretarse.



"En lo personal, me quedo insatisfecho por todos aquellos retos que no pudimos superar, por aquellos proyectos que no pudimos entregar. Me viene a la mente el tema de alumbrado público, que pese a las diversas gestiones y búsqueda de soluciones, no pudimos resolver este problema por la grave deficiencia desde su contratación en la administración pasada".