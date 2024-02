Sergio Barrera llama a fortalecer el debate legislativo

Para el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, es necesario mantener contrapesos en los organismos que integran la Cámara Alta, con el fin de abonar a la discusión pública por el beneficio de la ciudadanía, y que no operen solamente como una “oficialía de partes” que reciba y apruebe lo ordenamientos del partido en el poder.

Para él, esta es una de las labores más importantes en su desempeño como legislador federal, y es que señala que ha encontrado diversas dificultades, dada la mayoría que representa Morena en la LXV legislatura.

Consideró que la bancada guinda solo favorece las iniciativas del Legislativo federal y batea las propuestas presentadas tanto por él como por la bancada de MC y partidos de oposición, siendo en su mayoría relegadas o condicionadas a negociaciones políticas.

“Nosotros, por más que hemos intentado llevar una agenda propuesta en distintos rubros, como en materia de educación, salud, seguridad y economía; pero lo que nos damos cuenta es que la agenda la han querido marcar conforme a lo que envía el Presidente. Eso es algo muy triste porque, considero, no hay una separación de poderes. Afortunadamente hemos visto que el Poder Judicial ha contenido el embate que se ha impulsado desde el Ejecutivo y que ahí se han logrado frenar algunas de las iniciativas, como, por ejemplo, el debilitamiento del INE”, destacó el diputado.

Criticó que en materia legislativa la bancada de Morena ha intentado evitar las discusiones de distintas reformas, aprobando en “fast track” la mayoría de sus propuestas, lo cual no abona al debate público.

Como bancada, señala: “hemos tratado de caracterizarnos, y yo en lo personal, como grupo parlamentario que no estamos en contra de todas las cosas, sino que estamos a favor de la discusión y de que lo que se discuta en la Cámara de Diputados tenga un trasfondo, que sepamos las consecuencias favorables o desfavorables que se pudieran tener al momento de aprobarlas”, anotó el diputado.

A modo de ejemplo, recordó que la propuesta para obtener vacaciones dignas fue impulsada principalmente por Movimiento Ciudadano (hoy aprobada). Destacó que para lograr un consenso no sólo en la Cámara, sino con las y los empresarios, sectores laborales y sindicatos, se abrieron mesas de discusión a las que sumaron a especialistas, escucharon las distintas opiniones y en conjunto se logró la aprobación unánime.

“Se fueron abriendo las puertas a todas y todos los ciudadanos que, a través de un parlamento, expusieron sus inquietudes, propuestas e ideas. Fue un proceso largo de discusión en ambas cámaras, tanto en Cámara de Diputados como en la de Senadores, donde pudimos lograr el consenso”.

Barrera Sepúlveda puntualizó que “la quisieron llevar en algún momento al área política, pero logramos que la presión social desde los ciudadanos hiciera entender a las y los legisladores, que no era un tema con bandera política, sino que era algo que se necesitaba hacer porque teníamos más de 50 años que no se modificaba la ley en la materia”.

Una mirada siempre vigilante

Barrera Sepúlveda anotó que también se mantendrá vigilante del paquete de reformas que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero en el marco del aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

“Nosotros hemos levantado la voz en prácticamente todos los temas en los que el Presidente quiere intervenir sin un análisis previo. Yo en lo personal y desde la bancada estaremos pendientes de lo que presente, en qué sentido van sus propuestas, qué riesgos tiene”, reflexiona.

“Entendemos, porque ya conocemos al Presidente, que lo que hará es proponer en año electoral para continuar dividiendo al país y señalar que lo que no se apruebe es porque la oposición no quiere hacerlo, por ejemplo, en la reforma de pensiones de la que ya habló, que por ahora no tiene pies ni cabeza”, expresó Sergio Barrera.

Siempre atento a la ciudadanía

El diputado aseguró que seguirá trabajando durante el tiempo que aún le resta en la Cámara de Diputados en esta Legislatura, y así lo seguirá haciendo en caso de poder repetir el cargo pues, indicó, las reformas que necesita Jalisco y el país necesitan impulsarse desde el diálogo y la pluralidad.

Pero el trabajo legislativo desde la Cámara no es todo ya que, recordó, el trabajo de un diputado es mantenerse en contacto con la gente del distrito a quien representa, por lo cual no ha dejado de visitar las calles del Distrito 13 de Jalisco que le dieron su voto, a través de reuniones en las cuales se abordan temas ciudadanos y con el objetivo de hacer las gestiones con las direcciones, municipales o estatales, para solventar lo que sus colonias requieren.

Por último, el diputado envió un mensaje a la ciudadanía para que se mantenga informada de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, a fin de evitar de caer en posibles engaños que condicionen sus votos o evitando caer en información falsa compartida por canales no oficiales.

“Como ciudadanos, lo que nos corresponde a todas y todos es informarnos bien, quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria y cuál el trabajo que han hecho a lo largo de su carrera y de los resultados que han dado. También es importante que, en su momento, escuchen sus propuestas para ser muy inteligentes en cómo vamos a votar para conformar ambas cámaras”, finalizó Barrera Sepúlveda.