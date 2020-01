Separan a policías de Sayula que obstaculizaron al Ejército

Los Policías de Sayula que obstaculizaron las labores del Ejército fueron separados de su cargo y serán denunciados por el hecho, además de se solicitó la renuncia del comisario de la corporación, afirmó el presidente municipal Daniel Carrión.

El hecho, que tuvo lugar hace tres meses, fue tomado en un video difundido en redes sociales el 31 de diciembre, en el que se aprecia a dos patrullas encajonar a una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional y tratar de impedirle el paso. De acuerdo con versiones, los militares buscaban a personas armadas.

Soldados iban a capturar a unos halcones del Narco en Sayula, Jalisco pero unos policías les bloquearon el paso con sus patrullas para evitar la detención "Sale corruptos!", les grito un Militar pic.twitter.com/H5Rq5gAo8F — RedTvo Television (@redtvo) January 1, 2020

El alcalde de Sayula confirmó que los elementos involucrados seguían en activo al conocerse la grabación debido a que, en su momento, el incidente se reportó como una discusión, pero tras conocer el video, observaron que la falta fue más grave.

Por por ello los elementos municipales fueron separados de su cargo y serán denunciados ante la Fiscalía General de Jalisco. Además se solicitó la renuncia del Comisario de Sayula.

"Este video, según los policías involucrados, nos damos cuenta que sucedió en septiembre y se me reportó como un incidente verbal con autoridades militares", afirmó Daniel Carrión en entrevista.

Agregó que tuvo comunicación con el Noveno Batallón de Infantería del Ejército mexicano y se acordó sancionarlos por la actitud contra los elementos a través de la comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento.

"Para ese momento no se maximizó el asunto porque no nos dimos cuenta de la gravedad del asunto hasta que vimos el video. La declaración de los policías no se equipara a lo que se ve el video, que es un bloqueo que hicieron a los militares", reconoció el alcalde.

La sesión de la comisión de Honor y Justicia se tenía prevista para los primeros días de enero. A través de su cuenta de Twitter, Carrión anunció que se solicitará una investigación para toda la corporación, integrada por 38 elementos, que a decir del alcalde, aprobaron los exámenes de control y confianza en 2019.

"Se va a tomar en cuenta este material gráfico y debemos seguir el procedimiento para sancionar a los elementos. A la par he girado órdenes al síndico municipal para que se presente una denuncia contra los involucrados. La Guardia Nacional ya se acercó a nosotros para hacer las investigaciones necesarias y sumarse a la seguridad del municipio", explicó.

Daniel Carrión desestimó las acusaciones expresadas en redes sociales en donde se afirma que la policía de Sayula está coludida con grupos del crimen organizado.

"Esa acusación es arriesgada dicho de esa forma, creo que deben hacerse las investigaciones y se emprendan las sanciones correspondientes", concluyó el presidente municipal de Sayula.

LS