Propietario de restaurante niega vínculo con #LadyCamaro

Luego de que en redes sociales se le vinculó con el accidente registrado en una carrera de arrancones en las inmediaciones del estadio Akron, el propietario del restaurante “Mariscos El Memín”, Rogelio Camarena, aclaró que no tiene ningún parentesco con la joven apodada en redes sociales como #LadyCamaro, que es señalada de ser quien iba manejando el automóvil que perdió el control y provocó el percance en el que murió una persona y seis resultaron lesionados. Sobre el vehículo Camaro rojo, el comerciante aseguró que no es de su propiedad.

Deja a unos muertos y otros heridos Y HUYE!!!#LADYCAMARO

La noche de ayer fue captada que despues de subirse a la banqueta dejo a varios muertos y otros que estan delicados de salud mientras ella huye.

La responsable del accidente, compartan para que no quede impune!!!!������������ pic.twitter.com/kJO0qjjAdi — ����BONO FiFi ���� (@roldanj1264) December 28, 2019

“No es mi hija, quien aparece en los videos trabajó con nosotros hace como tres años. En internet se dice que es mi hija, pero para nada y no puedo hacerme responsable de nada. Nosotros no tenemos nada que ver con esa tragedia. Yo jamás voy a tener un coche de esos, ni mis hijas tienen un coche así. No es de nosotros”, comentó.

El comerciante señaló que derivado de estos hechos han recibido amenazas, informó que solicitaron apoyo a la Fiscalía del Estado para aclarar el asunto y evitar que se les afecte más.

“En internet me mandan mensajes donde me dicen asesino, que me haga cargo; también llaman a la oficina diciéndonos asesinos. Ya fuimos a la Fiscalía, la demanda contra quien resulte responsable. Andamos aclarando por todos los medios para que la gente sepa que no tenemos nada que ver”, añadió.

Camarena llamó a los responsables a dar la cara, asumir su responsabilidad y apoyar a los afectados.

