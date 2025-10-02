Este jueves, en rueda de prensa semanal, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que son ya nueve los sujetos detenidos en lo que va de la actual administración por ostentarse como policías, sin serlo.

El caso más reciente fue el del detenido Enrique "N", de 27 años, originario de la Ciudad de México, quien fue sorprendido la semana pasada por elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) en el municipio de Tlaquepaque cuando se hacía pasar por elemento del Estado de México.

El sujeto fue encontrado "patrullando" en una cuatrimoto en la Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con Rufino Tamayo, en la Colonia Lomas de Tlaquepaque. Vestía prendas tipo tácticas y, tras la revisión de protocolo, los elementos le aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros y un cargador, al parecer abastecido con 10 cartuchos útiles.

Después expuso que era trabajador de seguridad privada, no obstante, no presentó ningún documento que lo acreditara ni permiso de portación de arma, por lo cual fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

ESPECIAL / SSE

ESPECIAL / SSE

Apenas el pasado mes de julio la Secretaría de Seguridad detuvo a dos "policías pirata" más en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga: José "N", de 31 años, y Joel "N", de 21, quienes fueron capturados tras ser sorprendidos "patrullando" en dos motocicletas civiles en calles de la colonia Valle Dorado, portando ropa táctica e insignias oficiales, además de pistolas de utilería.

Al respecto, detalló el Secretario de Seguridad, se implementarán revisiones aleatorias en cotos o zonas residenciales que tengan seguridad privada para garantizar que estos espacios cuentan con los servicios de una agencia debidamente constituida y registrada ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Todo con el fin de corroborar que no es esta la causa por la cual hay "elementos pirata" en las calles de la ciudad, portando uniformes o insignias fuera de la Ley —incluso si estas ya no son vigentes—, así como armas de fuego de utilería o reales sin los permisos federales de portación de arma de fuego correspondientes.

"Tanto en policías municipales como estatales esto está bien regulado. El problema es con las empresas de seguridad privada, donde se especifican ciertos colores, pero no especifican detalles. De ahí la cantidad de diferencia en los uniformes y, sobre todo, empresas que no están reguladas, incluso con uniformes oficiales que están fuera de la ley, porque incluso en ocasiones anteriores hemos hecho detenciones de elementos de seguridad privada donde traen uniformes que en la entrevista nos refieren que compraron los uniformes en internet, en el tianguis o con algún amigo, eso es un delito", señaló el secretario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

