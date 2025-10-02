Fiscalía de Jalisco, la más rezagada del país, según el Inegi

La Fiscalía de Jalisco fue la institución con más carpetas de investigación pendientes en 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 elaborado por el INEGI. El informe dio cuenta que la dependencia estatal sumó 504 mil 184 investigaciones inconclusas en la entidad durante el año anterior, la mayor cantidad entre todas las fiscalías del país. Para dimensionar, la cifra de la Fiscalía de Jalisco representa el 21% de las carpetas que están pendientes a nivel nacional. Esto se da previo a la administración estatal de Pablo Lemus que comenzó el día 6 de diciembre de 2024. A nivel país, las fiscalías estatales y la FGR suman más de 2.3 millones de carpetas sin concluir, sin incluir a la Ciudad de México, que no entregó datos a tiempo. Con estos números, Jalisco se coloca a la cabeza de la lista nacional en rezago de procuración de justicia. Por otro lado, es la tercera entidad a nivel nacional con mayor cantidad de órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse, con un total de 18 mil 490, solo por debajo de entidades como el Estado de México y Guerrero. Estos mandamientos judiciales están ligados, entre otras cosas, con la detención y presentación de sospechosos de un delito ante un juez de control, un paso clave hacia la resolución y sanción de un crimen. EE