Fiscalía de Jalisco, la más rezagada del país, según el Inegi

La Fiscalía de Jalisco fue la institución con más carpetas de investigación pendientes en 2024 , de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 elaborado por el INEGI.

El informe dio cuenta que la dependencia estatal sumó 504 mil 184 investigaciones inconclusas en la entidad durante el año anterior , la mayor cantidad entre todas las fiscalías del país. Para dimensionar, la cifra de la Fiscalía de Jalisco representa el 21% de las carpetas que están pendientes a nivel nacional.

Esto se da previo a la administración estatal de Pablo Lemus que comenzó el día 6 de diciembre de 2024. A nivel país, las fiscalías estatales y la FGR suman más de 2.3 millones de carpetas sin concluir, sin incluir a la Ciudad de México, que no entregó datos a tiempo.

Con estos números, Jalisco se coloca a la cabeza de la lista nacional en rezago de procuración de justicia. Por otro lado, es la tercera entidad a nivel nacional con mayor cantidad de órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse , con un total de 18 mil 490 , solo por debajo de entidades como el Estado de México y Guerrero.

Estos mandamientos judiciales están ligados, entre otras cosas, con la detención y presentación de sospechosos de un delito ante un juez de control, un paso clave hacia la resolución y sanción de un crimen.

EE