IDEFT impulsa capacitación y crecimiento socio-productivo en Tlaquepaque

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) entregó constancias a 80 personas que concluyeron cursos de capacitación en el plantel Tlaquepaque, con el propósito de fortalecer sus habilidades y abrir nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.Entre las especialidades que se cursaron destacan Decoración de Pasteles con pastas comestibles, Masaje Básico, Marketing Digital, Carpintería, Electricidad, Cocina Oriental y Repostería Básica, áreas que apuntan a mejorar la empleabilidad y fomentar el autoempleo en la región.Durante la ceremonia, la directora del plantel, María Guadalupe Orozco Juárez, subrayó que la misión del IDEFT es brindar formación formal para el trabajo a jóvenes y adultos, con el fin de que se integren en mejores condiciones a la vida productiva o incluso formen sus propias empresas.Flavio Bernal Quezada, director académico del IDEFT, en su mensaje a los graduados expresó:“La formación para la vida y el trabajo es la tarea sustantiva del IDEFT” y “Aprender algo y llevarlo a cabo representa futuro y esperanza.”Por su parte, Miguel Arana Coldivar, regidor de Tonalá, reconoció el esfuerzo de los graduados y la colaboración institucional:“Decirle al Maestro Chava Cosío que en Tonalá estamos trabajando y generando puentes para que el IDEFT, a través de este convenio que se acaba de celebrar hace algunos meses, seamos aliados y que tengamos un evento y sobre todo muchas y muchos graduados como hoy aquí se está reflejando en este gran evento.”Citlali Amaya, regidora de Tlaquepaque, destacó el papel inspirador de la educación continua en la vida de las personas:“Todos venimos a la tierra a cumplir misiones, a ser mejores todos los días, y eso se logra a través del conocimiento y el aprendizaje.”La alumna Mayra Susana Pérez Esqueda, en su mensaje agradeció al IDEFT por ser un referente en capacitación en Jalisco, por su dedicación a la excelencia y por su impacto positivo a la vida de tantas personas. “No solo abre puertas a nuevas oportunidades laborales, sino que también empodera a las personas, rompe estereotipos y demuestra que el talento no tiene género.”En el acto participaron Angélica Aguayo Pérez, Presidenta de la CANACO Tlaquepaque, los regidores de ese municipio Marco Antonio Fuentes Ontiveros, y Laura Eliezer Alcantar Díaz; y Martha Georgina Álvarez Ramírez, Presidenta de la Asociación de 1000 Mujeres por Zapotlanejo. La Directora de planteles del IDEFT Cecilia Carreón Chávez, y el Director de Vinculación, Pablo García Arias.Con esta entrega de constancias, el IDEFT reafirma su apuesta por la capacitación como motor de desarrollo socio-productivo en Jalisco. YC