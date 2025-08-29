IDEFT impulsa capacitación y crecimiento socio-productivo en Tlaquepaque

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) entregó constancias a 80 personas que concluyeron cursos de capacitación en el plantel Tlaquepaque, con el propósito de fortalecer sus habilidades y abrir nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

Entre las especialidades que se cursaron destacan Decoración de Pasteles con pastas comestibles, Masaje Básico, Marketing Digital, Carpintería, Electricidad, Cocina Oriental y Repostería Básica, áreas que apuntan a mejorar la empleabilidad y fomentar el autoempleo en la región.

Durante la ceremonia, la directora del plantel, María Guadalupe Orozco Juárez, subrayó que la misión del IDEFT es brindar formación formal para el trabajo a jóvenes y adultos, con el fin de que se integren en mejores condiciones a la vida productiva o incluso formen sus propias empresas.

Flavio Bernal Quezada, director académico del IDEFT, en su mensaje a los graduados expresó:

“La formación para la vida y el trabajo es la tarea sustantiva del IDEFT” y “Aprender algo y llevarlo a cabo representa futuro y esperanza.”

Por su parte, Miguel Arana Coldivar, regidor de Tonalá, reconoció el esfuerzo de los graduados y la colaboración institucional:

“Decirle al Maestro Chava Cosío que en Tonalá estamos trabajando y generando puentes para que el IDEFT, a través de este convenio que se acaba de celebrar hace algunos meses, seamos aliados y que tengamos un evento y sobre todo muchas y muchos graduados como hoy aquí se está reflejando en este gran evento.”

Citlali Amaya, regidora de Tlaquepaque, destacó el papel inspirador de la educación continua en la vida de las personas:

“Todos venimos a la tierra a cumplir misiones, a ser mejores todos los días, y eso se logra a través del conocimiento y el aprendizaje.”

La alumna Mayra Susana Pérez Esqueda, en su mensaje agradeció al IDEFT por ser un referente en capacitación en Jalisco, por su dedicación a la excelencia y por su impacto positivo a la vida de tantas personas. “No solo abre puertas a nuevas oportunidades laborales, sino que también empodera a las personas, rompe estereotipos y demuestra que el talento no tiene género.”

En el acto participaron Angélica Aguayo Pérez, Presidenta de la CANACO Tlaquepaque, los regidores de ese municipio Marco Antonio Fuentes Ontiveros, y Laura Eliezer Alcantar Díaz; y Martha Georgina Álvarez Ramírez, Presidenta de la Asociación de 1000 Mujeres por Zapotlanejo. La Directora de planteles del IDEFT Cecilia Carreón Chávez, y el Director de Vinculación, Pablo García Arias.

Con esta entrega de constancias, el IDEFT reafirma su apuesta por la capacitación como motor de desarrollo socio-productivo en Jalisco.

YC