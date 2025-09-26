La “Diabla”, traficante de bebés y órganos, fue detenida en Ciudad Juárez

Un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad de México y Estados Unidos permitió la captura, el pasado 9 de septiembre, de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias la "Diabla", acusada de participar en una red de tráfico de bebés y órganos vinculada al cártel Nueva Generación.

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Joe Kent, destacó esta semana la cooperación binacional y señaló que la institución a su cargo proporcionó información clave para concretar el arresto.

Según Kent, la "Diabla" engañaba a mujeres embarazadas con promesas falsas, y luego eran sometidas a cesáreas ilegales para extraer a los bebés y venderlos. También se les extirpaban órganos, los cuales eran comercializados.

El feminicidio que llevó a la detención de la "Diabla"

El 17 de julio fue localizada la inhumación clandestina de una mujer de 20 años, identificada como Leslie G. C., en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

La víctima estaba en el séptimo mes de embarazo, pero el feto no fue hallado en el lugar.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico, resultado de una extracción uterina, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Ese mismo día, Martha Alicia, la "Diabla", llevó a un recién nacido a un hospital de la colonia Zaragoza, en la misma ciudad, para que recibiera atención médica. El menor presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida, situación que derivó en la apertura de una investigación penal.

La detención de Martha Alicia Méndez Aguilar se llevó a cabo el 9 de septiembre, en el kilómetro 3.5 de la carretera Chihuahua-Aldama, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Centro.

El juez de control que conoció la causa penal encontró suficientes elementos para vincularla a proceso y dictarle prisión preventiva. Además, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Así operaba la red de tráfico de bebés

Según trascendidos, la "Diabla" atraía a mujeres embarazadas con promesas de ayuda económica o falsas ofertas de trabajo. Al llegar al lugar convenido, eran retenidas y sometidas a cesáreas forzadas.

Se presume que los bebés eran vendidos por hasta 250 mil dólares a parejas en Estados Unidos, algunas de ellas homoparentales.

Se cree que Martha Alicia actuaba bajo órdenes dictadas por su esposo y su hijo, ambos recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez.

Asimismo, la red criminal estaría vinculada a La Línea, organización asociada al cártel Nueva Generación, al menos hasta mediados de este año.

