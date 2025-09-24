La violencia en Michoacán continúa arrebatando vidas. Esta es el hecho más reciente registrado en la entidad:

Un ataque armado en Uruapan, Michoacán, dejó dos mujeres asesinadas a tiros y una niña lesionada de gravedad .

Los informes señalan que la familia viajaba en un vehículo sobre la Calzada Benito Juárez y al llegar a la altura de la Central Camionera, fueron atacadas a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

En el lugar quedaron muertas la conductora y su familiar, quien viajaba en el asiento del copiloto. Además, quedó herida una niña a bordo del vehículo, por lo que fue trasladada a un hospital donde se reporta grave . Otro menor, que también viajaba en el asiento trasero, resultó ileso y fue resguardado por autoridades.

Uruapan es el cuarto municipio de Michoacán más violento en materia de homicidios dolosos, tan solo por debajo de Morelia, Zamora y Apatzingán.

