Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo frente frío número 4 —que ingresará sobre la frontera norte y noreste—; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México; y los desprendimientos nubosos del huracán "Narda", en conjunto con la onda tropical número 34 que recorrerá el sureste y sur del país, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit y el oeste de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra, hasta el momento, la llegada de lluvia.La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 35 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 30% de su región —con una acumulación de agua de 0.3 milímetros— en las siguientes horas:Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, el centro del huracán "Narda" —ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco y, a 870 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.