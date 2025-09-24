Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo frente frío número 4 —que ingresará sobre la frontera norte y noreste—; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México; y los desprendimientos nubosos del huracán “Narda”, en conjunto con la onda tropical número 34 que recorrerá el sureste y sur del país, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit y el oeste de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra, hasta el momento, la llegada de lluvia.

A esta lloverá hoy, 24 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 35 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 30% de su región —con una acumulación de agua de 0.3 milímetros— en las siguientes horas:

11:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.3 milímetros

Pronóstico de lluvia para mañana 25 de septiembre

01:00 a 05:00 AM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.5 milímetros 05:00 a 08:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 7.6 milímetros

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, el centro del huracán “Narda” —ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco y, a 870 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO