La Fiscalía del Estado de Jalisco —a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Casa Habitación— dio a conocer que un hombre, identificado como Jorge “N”, enfrentará un proceso penal por su posible participación en un atraco cometido en una residencia.

El incidente ocurrió el 27 de octubre de 2024 en una casa ubicada en la colonia Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con la investigación, el propietario del inmueble sorprendió a su vecino —el ahora imputado— mientras sustraía diversos objetos y los colocaba en una bolsa.

Tras ser descubierto, el sujeto escapó saltando una barda, llevándose consigo artículos de valor —entre ellos joyas y juguetes— cuyo monto fue estimado en aproximadamente 72 mil pesos.

Luego de la denuncia presentada por la víctima, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada activó un operativo de respuesta inmediata. Los investigadores reunieron las pruebas necesarias para solicitar una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada en pocos días.

El juicio ante el Ministerio Público permitió formalizar la imputación por el delito de robo calificado. Además, el juez determinó prisión preventiva por un año mientras continúa el proceso legal, el cual podría derivar en una condena de hasta 12 años de cárcel.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

