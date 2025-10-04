Sábado, 04 de Octubre 2025

Detienen a dos personas en Lomas del Seminario por portación de arma

Los hechos ocurrieron el día de ayer sobre el cruce de las calles San Juan Bosco y Doctores

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Policía de Zapopan detuvo a dos personas tras un recorrido de vigilancia en la colonia Lomas del Seminario. ESPECIAL / Policía de Zapopan

Dos sujetos fueron detenidos por la Policía de Zapopan y aseguraron un arma de fuego en la colonia Lomas del Seminario.

Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia sobre el cruce de las calles San Juan Bosco y Doctores, en la colonia mencionada de Zapopan. En su derrotero, los elementos avistaron a dos sujetos que al percatarse de la presencia de la autoridad mostraron una actitud evasiva e intentaron darse a la huida, por lo que fueron interceptados.

El registro correspondiente de a cuerdo a protocolo permitió asegurarles un inhibidor de señal y un arma de fuego, aparentemente calibre .38 mm por lo que fueron detenidos. Se trata de un sujeto de 20 años de edad y un joven de 16 años.

Las dos personas fueron remitidas ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

