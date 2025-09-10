Miércoles, 10 de Septiembre 2025

En Guadalajara caerá fuerte lluvia por la tarde

La ciudad tapatía podría esperar un miércoles lluvioso

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Guadalajara se registra para este martes un auténtico tormentón con actividad eléctrica. EFE / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 3; la corriente en chorro subtropical; el sistema frontal número 2 estacionario sobre el noreste; y la onda tropical número 31 asociada a un desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera una fuerte lluvia en horas tempranas de la tarde.

¿Lloverá hoy 10 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en Guadalajara, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 27 a los 15 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 29 km/h. Asimismo, se registra una fuerte lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 6.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

11:00 y 01:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm
02:00 a 03:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm
11:00 PM a 12:00 AM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 5.7 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN reiteró que la zona de baja presión en el Pacífico mexicano mantiene un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, y 90% a 7 días; actualmente se localiza a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

