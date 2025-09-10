De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 3; la corriente en chorro subtropical; el sistema frontal número 2 estacionario sobre el noreste; y la onda tropical número 31 asociada a un desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera una fuerte lluvia en horas tempranas de la tarde.De acuerdo con la cadena Meteored, en Guadalajara, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 27 a los 15 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 29 km/h. Asimismo, se registra una fuerte lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 6.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.Por último, el SMN reiteró que la zona de baja presión en el Pacífico mexicano mantiene un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, y 90% a 7 días; actualmente se localiza a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO