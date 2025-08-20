El día de ayer, oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas en coordinación con la Guardia Nacional, informaron la detención de un presunto narcomenudista que viajaba en un taxi con alrededor de 28 kilos de aparente marihuana en dos maletas como parte del Operativo Puma. La detención se logró en la Colonia Quinta Velarde.

Los elementos patrullaban sobre la Calzada del Ejército entre las calles Río Rhin y Calzada Jesús González Gallo cuando un conductor de un vehículo de servicio de transporte tipo taxi solicitó apoyo debido a que su pasajero llevaba dos maletas de las que se desprendía un olor a marihuana. Ante ello, los oficiales motorizados marcaron el alto y procedieron a realizar la revisión conforme a protocolo.

Se localizaron dos bultos con aproximadamente 28 kilos de marihuana al interior de las maletas que cargaba el pasajero. Por ello, el sujeto fue detenido y el material asegurado.

El sujeto se identificó como Elías "N" de 50 años y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

