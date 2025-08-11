Vivienda en México se aprecia; Guadalajara se encuentra entre las más afectadas

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la vivienda en México registró una apreciación del 8.4% en el primer semestre de 2025. El valor promedio de un hogar en el país es de 1.2 millones de pesos.

De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda, el segundo trimestre por sí solo mostró un incremento del 8.7 %, en comparación anual, en medio de un entorno económico débil, con un crecimiento de la economía mexicana del 0.1 %, tasas hipotecarias promedio del 11.64 % y una inflación del 4.3 por ciento.

La SHF precisó que, entre enero y junio, el valor promedio de una vivienda adquirida con crédito hipotecario fue de 1 millón 862 mil 524 pesos y el precio mediano se ubicó en 1 millón 200 mil pesos.

En el mismo periodo, los avalúos realizados disminuyeron el 3.8 % anual.

Por segmento y en el acumulado semestral, la vivienda usada subió el 8.6 % y la nueva el 8.2 %; 63.3 % de las operaciones correspondieron a casas usadas y 36.7 % a nuevas.

Por tipología, el índice para casas solas avanzó el 8.7 % y el de casas en condominio y departamentos el 8.2 por ciento.

En el rango de precios, la vivienda económico-social se apreció el 10.7 %, mientras que la media-residencial lo hizo el 7.2 por ciento.

La distribución de los precios muestra que un 25 % de las transacciones se realizaron en 775 mil 796 pesos o menos; un 50 % en 1 millón 200 mil pesos o menos; y un 75 % en 2 millones 182 miles 868 pesos o menos.

"El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 8.7 % en el segundo trimestre del año. En el acumulado anual, el precio de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8.4 %", señaló un comunicado de la entidad financiera de desarrollo.

Por zonas metropolitanas, en el primer semestre destacaron los crecimientos en Tijuana (10.9 %), León (10.7 %), Guadalajara (10.5 %) y Monterrey (9.3 %), mientras que para la región del Valle de México, que incluye a la capital Ciudad de México, Estado de México y algunas localidades del estado de Hidalgo, el alza fue de 5.2 por ciento.

Te puede interesar: Policía Vial Jalisco informa cierres viales tras la tormenta del domingo

A nivel estatal, 23 estados mexicanos superaron la variación nacional y nueve quedaron por debajo; los mayores incrementos se observaron en Quintana Roo (13.5 %), Tlaxcala (13.4 %) y Baja California Sur (12.4 %), mientras que la Ciudad de México avanzó el 4,9 por ciento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB