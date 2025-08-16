ICE ofrece millonaria cifra por información de Iván Archivaldo Guzmán

El día de ayer, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por "información que conduzca al arresto y/o condena" de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El anuncio de recompensa se publicó en la página web del ICE en la sección de "Los más buscados" y a través de redes sociales de dicha dependencia con el siguiente mensaje de advertencia;

“Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de ”El Chapo" del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su cálida mirada, este delincuente debe ser considerado armado y peligroso".

La recompensa se ofrece luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cargos de narcotráfico ante la investigación que autoridades estadounidenses sostienen sobre los principales miembros del Cártel de Sinaloa. Por ahora, los medios hermanos de Ovidio, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo permanecen libres.

La administración del presidente Donald Trump ha declarado al Cártel de Sinaloa una organización terrorista global, por lo que mantiene un operativo en búsqueda de capturar a sus principales líderes.

