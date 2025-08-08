La organización civil Nariz Roja convocó a una marcha nacional denominada "¡Queremos medicina!" el próximo domingo 10 de agosto a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La manifestación busca mostrar el descontento de la población frente al desabasto de medicamentos contra el cáncer y el VIH y otro tipo de enfermedades.Así mismo, el sábado 9 se harán marchas en distintas ciudades del país. Las marchas confirmadas se ubican en Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco, Uruapan y Cancún.La organización pidió a los participantes de cualquiera de estas marchas, a acudir vestidos con playeras blancas y llevar un muñeco de peluche para regañarlo al final de la manifestación de manera que pueda ser recibido por uno de los pacientes de este tipo de enfermedades.Sábado 9 de agostoGuadalajaraOaxacaSalamanca, GuanajuatoVillahermosa, TabascoDomingo 10 de agostoCiudad de MéxicoCancúnUruapan, MichoacánAtotonilco El AltoAguascalientesLeón, GuanajuatoToluca* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB