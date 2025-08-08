La organización civil Nariz Roja convocó a una marcha nacional denominada "¡Queremos medicina!" el próximo domingo 10 de agosto a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La manifestación busca mostrar el descontento de la población frente al desabasto de medicamentos contra el cáncer y el VIH y otro tipo de enfermedades.

Así mismo, el sábado 9 se harán marchas en distintas ciudades del país. Las marchas confirmadas se ubican en Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco, Uruapan y Cancún.

La organización pidió a los participantes de cualquiera de estas marchas, a acudir vestidos con playeras blancas y llevar un muñeco de peluche para regañarlo al final de la manifestación de manera que pueda ser recibido por uno de los pacientes de este tipo de enfermedades.

Estos son los horarios y rutas de las marchas por desabasto de medicamentos este 9 y 10 de agosto

Sábado 9 de agosto

Guadalajara

Hora: 16:00 horas

Ruta: Salida del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) rumbo a la Glorieta Minerva

Oaxaca

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida de Fuente de las 8 regiones hasta el Parque El Llano

Salamanca, Guanajuato

Hora: 10:00 horas

Ruta: Zaragoza y Faja de Oro hasta la Plazoleta Hidalgo

Villahermosa, Tabasco

Hora: 16:00 horas

Ruta: Salida del Parque Manuel Mestre hasta la Plaza de Armas

Domingo 10 de agosto

Ciudad de México

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo

Cancún

Hora: 11:00 horas

Ruta: Salida de la Glorieta del Ceviche y llegada al Palacio Municipal

Uruapan, Michoacán

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida en la Pérgola Municiapl y llegada de Pergola Municipal

Atotonilco El Alto

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida en Pipa de Agua y llegada en la Plaza de Armas

Aguascalientes

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida en Cosío y Av. Madero y llegada en Plaza Patria Excedra

León, Guanajuato

Hora: 10:00 horas

Ruta: Arco calzada de los Héros y llegada al Centro Histórico

Toluca

Hora: 10:00 horas

Ruta: Salida en el monumento del Águila y llegada hasta la plaza de los mártires

