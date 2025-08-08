Viernes, 08 de Agosto 2025

Nariz Roja convoca a marchar por el desabasto de medicamentos

Médicos, pacientes y colectivos denuncian la falta de medicamentos para enfrentar esta enfermedad en sus distintas variantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es todo lo que debes saber acerca de las marchas a las que convocó la Nariz Roja a nivel nacional. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL

La organización civil Nariz Roja convocó a una marcha nacional denominada "¡Queremos medicina!" el próximo domingo 10 de agosto a las  10:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La manifestación busca mostrar el descontento de la población frente al desabasto de medicamentos contra el cáncer y el VIH y otro tipo de enfermedades.

Así mismo, el sábado 9 se harán marchas en distintas ciudades del país. Las marchas confirmadas se ubican en Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco, Uruapan y Cancún.

La organización pidió a los participantes de cualquiera de estas marchas, a acudir vestidos con playeras blancas y llevar un muñeco de peluche para regañarlo al final de la manifestación de manera que pueda ser recibido por uno de los pacientes de este tipo de enfermedades.

Estos son los horarios y rutas de las marchas por desabasto de medicamentos este 9 y 10 de agosto

Sábado 9 de agosto

Guadalajara

  • Hora: 16:00 horas
  • Ruta: Salida del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) rumbo a la Glorieta Minerva

Oaxaca

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Salida de Fuente de las 8 regiones hasta el Parque El Llano

Salamanca, Guanajuato

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Zaragoza y Faja de Oro hasta la Plazoleta Hidalgo

Villahermosa, Tabasco

  • Hora: 16:00 horas
  • Ruta: Salida del Parque Manuel Mestre hasta la Plaza de Armas

Domingo 10 de agosto

Ciudad de México

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Salida del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo

Cancún

  • Hora: 11:00 horas
  • Ruta: Salida de la Glorieta del Ceviche y llegada al Palacio Municipal

Uruapan, Michoacán

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Salida en la Pérgola Municiapl y llegada de Pergola Municipal

Atotonilco El Alto

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Salida en Pipa de Agua y llegada en la Plaza de Armas

Aguascalientes

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Salida en Cosío y Av. Madero y llegada en Plaza Patria Excedra

León, Guanajuato

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta: Arco calzada de los Héros y llegada al Centro Histórico

Toluca

  • Hora: 10:00 horas
  • Ruta:  Salida en el monumento del Águila y llegada hasta la plaza de los mártires

